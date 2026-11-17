Sau nhiều lần thay đổi chủ sở hữu và thời gian dài đình trệ, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước tại Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới dưới sự tham gia của hệ sinh thái FUTA Group. Công ty TNHH The Sunrise Bay tiếp tục là pháp nhân đứng tên nhà đầu tư, trong khi FUTA Land đảm nhiệm vai trò phát triển dự án.

Quang cảnh lễ tái khởi động dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh XM.

Ngày 17/11, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước tổ chức lễ tái khởi động trở lại sau thời gian dài “đắp chiếu”, đánh dấu bước tiếp nối mới cho dự án này.

Việc dự án được đưa vào hệ sinh thái FUTA Group gắn với quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu tại Công ty TNHH The Sunrise Bay – pháp nhân đứng tên nhà đầu tư dự án. Theo thông tin công bố, Công ty CP Thương mại Đầu tư Phát triển Hoàng Huy nắm 99,95% vốn tại The Sunrise Bay vào tháng 12/2025. Người đại diện doanh nghiệp là ông Nguyễn Hữu Luận, nhà sáng lập, Chủ tịch FUTA Group.

Như vậy, sự tham gia của FUTA Group vào dự án được thể hiện thông qua mối liên hệ sở hữu, quản trị tại pháp nhân chủ đầu tư; FUTA Land hiện giữ vai trò đơn vị phát triển dự án. Đây không đơn thuần là việc một doanh nghiệp bất động sản tiếp nhận hoạt động phát triển sản phẩm, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch về hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với dự án.

Trước đó, dự án từng trải qua nhiều lần thay đổi cơ cấu sở hữu. Ban đầu, dự án do Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) tham gia phát triển. Năm 2016, Daewon chuyển nhượng phần lớn vốn tại doanh nghiệp thực hiện dự án cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79; pháp nhân này sau đó đổi tên thành Công ty TNHH The Sunrise Bay. Những năm tiếp theo, cơ cấu cổ đông tiếp tục biến động, với sự tham gia của các doanh nghiệp liên quan đến Novaland và sau đó là Hoàng Huy.

Về định hướng triển khai, ngày 12/8/2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 3605/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, với nhà đầu tư là Công ty TNHH The Sunrise Bay. Dự án có quy mô khoảng 170,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 16.132 người. Theo tiến độ được công bố, dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2033.

Phát biểu tại lễ tái khởi động, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch HĐQT FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, đại diện chủ đầu tư, khẳng định doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những tồn tại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định và từng bước tiếp tục triển khai dự án.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết việc tái khởi động dự án không chỉ có ý nghĩa với doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai và cải thiện môi trường đầu tư.

Một góc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng. Ảnh XM.

Theo định hướng quy hoạch, Khu đô thị quốc tế Đa Phước được phát triển thành khu đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và các công trình công cộng bên vịnh Đà Nẵng.

Việc dự án chuyển sang giai đoạn phát triển mới được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, bổ sung không gian đô thị và dịch vụ cho thành phố. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thiện các điều kiện pháp lý, thực hiện nghĩa vụ liên quan và lộ trình được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.