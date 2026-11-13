Ái nữ của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung liên tục bị "call margin" hàng triệu cổ phiếu

Đây không phải là lần đầu tiên, con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị "call margin". Trước đó, ái nữ này đã nhiều lần bị các công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu PNJ.

Ngày 13/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) đã công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Giao.

Cụ thể, bà Giao đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 2,46 triệu cổ phiếu PNJ đang nắm giữ trong phiên giao dịch 12/11. Tạm tính với thị giá PNJ chốt phiên 12/11 là 14.950 đồng/cp, giá trị thị trường của số cổ phiếu bị ‘call margin’ khoảng 24 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán.

Sau giao dịch "bắt buộc" trên, lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao nắm giữ giảm từ gần 7,55 triệu cổ phiếu xuống 5,09 triệu đơn vị, tương đương giảm tỷ lệ từ 1,47% vốn về 0,99% vốn.

Bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung. Ngoài ra, bà Giao là chị gái của bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Người được ủy quyền công bố thông tin của PNJ.

Theo công bố, Chủ tịch Ngọc Dung nắm 2,93% vốn PNJ. Còn bà Thảo nắm 2,15% vốn.

Như vậy sau lượng bán giải chấp, gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung còn nắm hơn 31,1 triệu cổ phần, tương đương 6,08% vốn.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh minh họa: PNJ.

Đây không phải là lần đầu tiên, con gái bà Dung – bà Ngọc Giao bị "call margin". Trước đó, bà Ngọc Giao đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu PNJ.

Cụ thể, vào ngày 8/10 bà Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu, ngày 30/10 bị bán giải chấp 1,8 triệu cổ phiếu PNJ, ngày 4/11 tiếp tục bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu PNJ.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị "call margin" khi giá trị tài sản ròng trong tài khoản chứng khoán sụt giảm xuống thấp hơn ngưỡng tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc. Ngay sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu này vẫn cắm đầu giảm giá và rơi khỏi mốc 20.000 đồng. Như vậy tính từ lúc có biến cố từ ngày 2/7, cổ phiếu vàng bạc đá quý này đã giảm 75% từ vùng 64.000 đồng/cp về 14.950 đồng/cp như hiện tại.

Trong bối cảnh kinh doanh gặp khó, quy mô nhân sự và mạng lưới cửa hàng của PNJ cũng ghi nhận sự thu hẹp đáng kể.

Tại thời điểm 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với con số 8.163 nhân viện vào cuối quý II. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, quy mô nhân sự của doanh nghiệp đã giảm gần 13%.

Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm số lượng cửa hàng. Công ty đã mở mới 10 cửa hàng trong quý vừa rồi, nhưng đóng 38 cửa hàng, đồng nghĩa với việc giảm ròng 28 điểm bán.

Tại cuối tháng 9/2026, hệ thống cửa hàng bán lẻ trang sức này còn 403 cửa hàng, bao gồm 396 cửa hàng PNJ, 2 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Quý vừa rồi, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Do các chi phí bị đội lên trong mùa kinh doanh khó khăn, PNJ báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của PNJ, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thị trường thay đổi, biến động bất thường của giá vàng và sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm. Trong khi đó, việc tối ưu chi phí bán hàng và quản lý chưa đủ bù đắp các yếu tố bất lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ âm hơn 883 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương gần 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do tăng mạnh hàng tồn kho.