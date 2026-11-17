Theo quyết định ban hành ngày 12/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) tổng số tiền 692,5 triệu đồng vì 5 hành vi vi phạm.

Trong đó, APS bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2026 và 30/9/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lần lượt ở mức 27% và 28,53%, đều vượt giới hạn 20% vốn chủ sở hữu theo quy định.

Một vi phạm khác liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ (margin). APS bị phạt 137,5 triệu đồng do tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với một khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty. Tình trạng này được ghi nhận tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026 và 30/9/2026.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Theo cơ quan thanh tra, trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến 19/8/2026, APS đã cho Kế toán trưởng của công ty vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần, với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Ngoài các vi phạm liên quan đến hoạt động đầu tư và cho vay, APS bị phạt 137,5 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện công việc mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ.

Cụ thể, nhân viên này đã ký thay mặt Phòng Tự doanh tại hai tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh, gồm tờ trình số 2007/2026/APS/TT-TD ngày 20/7/2026 và tờ trình số 08/2026/APS/TT-HĐQT ngày 8/6/2026.

Vi phạm còn lại khiến APS bị phạt 92,5 triệu đồng là không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu và chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

APS là một trong những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apec do ông Nguyễn Đỗ Lăng sáng lập, bên cạnh CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS từ ngày 05/11 - 4/12. Nguồn: APS

Ông Nguyễn Đỗ Lăng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS trong giai đoạn 2006 đến tháng 6/2020. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS cho đến trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 6/2023 liên quan vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại APS, API và IDJ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra được công bố năm 2023, vụ án liên quan đến việc sử dụng 40 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua bán, tạo cung cầu giả đối với ba cổ phiếu APS, API và IDJ trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021.

Gần đây, ngày 4/11/2026, ông Nguyễn Đỗ Lăng tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS với mục đích đáp ứng nhu cầu cá nhân. Trước giao dịch, ông sở hữu hơn 11,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,3% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/11 đến 4/12/2026.

Kế hoạch thoái vốn của ông Lăng diễn ra trong bối cảnh APS báo lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là kết quả kinh doanh 9 tháng của APS đã được hỗ trợ bởi khoản hoàn nhập dự phòng.

Cụ thể, chi phí quản lý công ty chứng khoán trong kỳ được ghi nhận âm 37 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp hoàn nhập 52 tỷ đồng dự phòng các khoản tạm ứng sau khi các cá nhân hoàn trả tiền. Nếu loại trừ khoản hoàn nhập này, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của APS ước lỗ khoảng 90 tỷ đồng.

Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của APS đặt mục tiêu doanh thu 64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng. Dù doanh thu sau 9 tháng đã đạt gần 89% kế hoạch năm, kết quả lợi nhuận vẫn cách khá xa mục tiêu đề ra.