Nhóm Dragon Capital trở lại gom cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,19%

Sau khi trở lại vị thế cổ đông lớn đầu tháng 11, nhóm Dragon Capital tiếp tục gia tăng sở hữu tại Bluemarq Group, nâng lượng nắm giữ lên hơn 78,5 triệu cổ phiếu DXG.

Theo công bố thông tin của Bluemarq Group (tên cũ là Tập đoàn Đất Xanh – Mã: DXG), hôm 10/11, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Dragon Capital đã mua thêm 2,6 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu lên hơn 78,5 triệu đơn vị, tương ứng 6,19% vốn điều lệ.

Trong đó, Norges Bank mua 800.000 cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) và Wareham Group Limited mỗi đơn vị mua 750.000 cổ phiếu; Gates Foundation Trust mua 200.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 100.000 cổ phiếu.

Trước đó, ngày 4/11, nhóm quỹ này đã mua tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DXG, nâng lượng nắm giữ từ hơn 61 triệu lên hơn 66 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,81% lên 5,20%.

Với việc vượt ngưỡng sở hữu 5% vốn điều lệ, nhóm Dragon Capital chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại Bluemarq Group từ ngày 6/11/2026.

Trong đợt giao dịch này, VEIL là thành viên mua mạnh nhất với hơn 2,7 triệu cổ phiếu. Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu, Norges Bank mua 800.000 cổ phiếu, trong khi hai thành viên khác mua tổng cộng 282.500 cổ phiếu.

Như vậy chỉ trong khoảng 1 tuần, đối chiếu với hai bản công bố thông tin, nhóm Dragon Capital đã mua ròng thêm 17,45 triệu đơn vị DXG, từ 61 triệu lên 78,5 triệu cổ phiếu, tương ứng mức tăng khoảng 29%.

Trước đó, báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu gần nhất của Dragon Capital tại Bluemarq Group là giữa tháng 7/2026. Khi đó, nhóm quỹ ngoại này bán ra 546.200 cổ phiếu và rút khỏi ghế cổ đông lớn khi giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 63,4 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,00%) xuống còn 62,86 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,95%).

Dragon Capital mua lại cổ phiếu DXG khi mã này và nhóm bất động sản có dấu hiệu hồi phục thời gian gần đây. Cổ phiếu của Bluemarq Group từng lùi về dưới mệnh giá hồi đầu tháng trước rồi vận động đi ngang và mới rục rịch tăng trở lại. Mã kết phiên 13/11 ở giá 11.110 đồng/cp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group đạt doanh thu thuần đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 253 tỷ đồng, giảm 51%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106 tỷ đồng.

Năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng 16%.