Ai sẽ được vinh danh tại Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”?

Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” vừa được UBND TP Đà Nẵng quy định cụ thể về tiêu chuẩn, đối tượng và quy trình xét tặng. Mỗi đợt sẽ chọn không quá 10 cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp nổi bật cho sự phát triển Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Theo quy chế, đối tượng xét tặng gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. Những người được đề cử phải có thành tích được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Nhân dân ghi nhận.

Đối với cá nhân trong nước, tiêu chuẩn không chỉ dừng ở việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn phải có phẩm chất đạo đức, uy tín và ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Đặc biệt, cá nhân phải có thành tích xuất sắc trong xây dựng, bảo vệ và phát triển Đà Nẵng; có sáng kiến, giải pháp, công trình, mô hình, sản phẩm hoặc việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực như xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Các đóng góp phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đánh giá và ghi nhận có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thành phố. Riêng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị xét tặng phải có thành tích nổi bật, ảnh hưởng lớn ở tầm quốc gia hoặc quốc tế.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, ngoài việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và pháp luật Việt Nam, cá nhân phải có đóng góp tích cực, nổi bật cho Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, từ thiện, nhân đạo và phát triển cộng đồng. Những đóng góp này cần góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và quốc tế. Việc xét tặng đối với nhóm đối tượng này phải thông qua đề xuất, giới thiệu của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương thành phố.

Xét tặng 2 lần trong chu kỳ 5 năm

Một trong những điểm đáng chú ý của quy chế là Giải thưởng được tổ chức xét tặng 2 lần trong mỗi chu kỳ 5 năm, gắn với dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3). Trường hợp năm xét tặng liền trước năm kỷ niệm tròn có đuôi 5 năm hoặc 10 năm, việc xét tặng được chuyển sang năm sau.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM

Thành tích, đóng góp được xem xét phải có thời gian tối thiểu 2 năm, tính từ ngày 1/7/2025 trở về sau. Tuy nhiên, với trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tác động nổi bật ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố có thể xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định không áp dụng điều kiện về thời gian đóng góp.

Mỗi đợt xét tặng không quá 10 cá nhân. Thành phố không bắt buộc trao đủ số lượng tối đa nếu chưa có cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc. Người được trao giải sẽ nhận Bằng chứng nhận, Biểu trưng và tiền thưởng theo quy định tại nghị quyết của HĐND thành phố.

Việc ban hành quy chế tạo cơ sở để Đà Nẵng xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật, đồng thời khuyến khích các sáng kiến, hành động thiết thực vì sự phát triển của thành phố.