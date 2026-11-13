Sau 100 ngày gỡ nghẽn chuyển đổi số, Đà Nẵng đã làm được gì?

Đà Nẵng đã hoàn thành 4/8 nhiệm vụ thành phố chủ trì trong Kế hoạch 100 ngày gỡ nghẽn chuyển đổi số, xóa toàn bộ vùng lõm sóng và đưa độ phủ 5G lên 99% dân số. Tuy nhiên, dữ liệu liên thông và năng lực thực thi ở cơ sở vẫn là những điểm nghẽn.

Hạ tầng số có bước tiến, dữ liệu trở thành trọng tâm

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo 57 TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày gỡ nghẽn chuyển đổi số (từ 10/7 đến 30/11) trong hệ thống chính trị; đồng thời rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo báo cáo, trong 8 nhiệm vụ do thành phố chủ trì thuộc kế hoạch 100 ngày gỡ nghẽn chuyển đổi số, Đà Nẵng đã hoàn thành 4 nhiệm vụ; 4 nhiệm vụ còn lại đạt khối lượng thực hiện từ 50-90%, đang được triển khai trong thời hạn, dự kiến hoàn thành trước hoặc đúng ngày 30/11. Đối với 42 nhiệm vụ phối hợp, có 17 nhiệm vụ đã hoàn thành, 25 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện theo tiến độ của các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh XM.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc hoàn thiện hạ tầng viễn thông và hạ tầng số. Đà Nẵng đã hoàn thành xóa 100% vùng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư; lắp đặt 14 thiết bị Starlink tại các điểm trường ưu tiên. Mạng 5G hiện phủ sóng 99% dân số và 100% tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển.

Ba trụ sở công ưu tiên còn thiếu điện dự kiến được đóng điện trước ngày 15/11/2026, sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

Trung tâm Dữ liệu thành phố đã được hợp nhất, nâng cấp; đồng thời, hai trung tâm dữ liệu quy mô lớn, công suất mỗi trung tâm 10 MW, đã được chấp thuận đầu tư tại Khu Công nghệ cao.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, 100% hệ thống thông tin cấp độ 4 và 85% hệ thống cấp độ 3 đã kết nối giám sát 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Cuộc diễn tập thực chiến an ninh mạng cấp thành phố tổ chức ngày 22/10 cũng đã hoàn thành.

Song song với hạ tầng, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng nền tảng quản trị và khai thác dữ liệu dùng chung. Thành phố đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu và danh mục dữ liệu mở với khoảng 3.000 bộ dữ liệu trên Cổng Dữ liệu thành phố, kèm đặc tả API. Cổng đăng nhập một lần (SSO) thông qua tài khoản VNeID đã được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực và sử dụng các dịch vụ số.

Đáng chú ý, ba đề án có tính nền tảng gồm: Sàn giao dịch dữ liệu, Bản sao số (Digital Twin) thành phố và Blockchain thành phố đang được tập trung triển khai, hướng đến mở rộng khả năng chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế số.

Ở lĩnh vực dịch vụ công, thành phố đã lựa chọn 12 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch cao để tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thành phần hồ sơ. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điểm số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 83,57/100 điểm tính đến ngày 11/11, được xếp loại Tốt.

Công tác phát triển nguồn nhân lực số cũng được triển khai. Hơn 2.371 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn trực tiếp; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập trên Nền tảng Bình dân học vụ số. Chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP được thực hiện với tổng kinh phí 880 triệu đồng.

Tính đến 12/11, Đà Nẵng đã hoàn thành xóa 100% vùng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư. Ảnh Sở KHCN.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 57, trong tổng số 447 nhiệm vụ, gồm 291 nhiệm vụ Trung ương giao và 156 nhiệm vụ thành phố giao, Đà Nẵng đã hoàn thành 283 nhiệm vụ, 23 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và không có nhiệm vụ quá hạn.

Thành phố cũng đã vận hành Dashboard giám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu Nghị quyết 57 và tiến độ các dự án đầu tư trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC); triển khai đo lường 46 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Quyết định 2244/QĐ-TTg.

Về nguồn lực tài chính, tính đến ngày 12/11, Đà Nẵng đã bố trí gần 1.970 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, tương đương 3,58% tổng chi ngân sách địa phương. Số vốn đã giải ngân đạt 1.309 tỷ đồng, tương ứng 66,6%.

Những kết quả trên cho thấy Đà Nẵng đã có bước tiến đáng kể trong củng cố hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này sẽ không chỉ được đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, thiết bị được đầu tư hay tỷ lệ phủ sóng, mà quan trọng hơn là khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu để cải thiện chất lượng điều hành, cung cấp dịch vụ công và tạo ra giá trị kinh tế mới.

Điểm nghẽn dữ liệu và trách nhiệm thực thi vẫn hiện hữu

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Kế hoạch 100 ngày và Nghị quyết 57 vẫn bộc lộ những hạn chế, đặc biệt ở khả năng liên thông dữ liệu và tổ chức thực hiện tại cấp cơ sở.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc kết nối, khai thác dữ liệu từ các bộ, ngành Trung ương còn hạn chế. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thiện việc chia sẻ API hoặc cấp quyền truy cập cho địa phương.

Điển hình, việc kết nối Cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện thuộc Bộ Công an để tự động điền thông tin, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính vẫn đang chờ hỗ trợ kỹ thuật.

Các nhiệm vụ phối hợp cũng chịu ảnh hưởng từ tiến độ ban hành văn bản và hướng dẫn của cơ quan Trung ương. Một số sở, ngành địa phương vẫn phải chờ hướng dẫn chi tiết về chuẩn hóa dữ liệu, quy chế mạng mật liên khối và phương pháp đánh giá KPI/OKR dựa trên dữ liệu để có cơ sở triển khai thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu. Ảnh XM.

Đối với công tác đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, việc chuyển giao quản lý Cổng Dịch vụ công quốc gia về Trung tâm Dữ liệu quốc gia cùng những thay đổi trong bộ tiêu chí đánh giá đã khiến điểm số của Đà Nẵng biến động mạnh, từ 96,5 xuống 59,8 điểm, trước khi phục hồi lên 83,5 điểm. Theo Ban Chỉ đạo 57 thành phố, công cụ tính toán vẫn trong quá trình hoàn thiện, khiến một số chỉ tiêu và ngưỡng đánh giá trước đây không còn phù hợp với thực tiễn.

Đáng quan ngại hơn là tiến độ xây dựng và làm sạch dữ liệu đất đai chưa đồng đều giữa các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tính đến thời điểm báo cáo, mới có 33 xã, phường đạt tỷ lệ 85,4% thửa đất thuộc Nhóm 1, đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong khi đó, 60/93 xã, phường, tương đương 64,5%, chưa có cơ sở dữ liệu đất đai. Tiến độ đo đạc mới tại 34 xã, phường do Sở NN&MT làm chủ đầu tư mới đạt 15,8%.

Việc kiện toàn tổ chức chỉ đạo chuyển đổi số ở cấp cơ sở cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tính đến ngày 12/11, mới có 73/93 xã, phường hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, đạt 78,5%; còn 20 đơn vị chưa hoàn thành. Đây là hạn chế đáng lưu ý bởi cấp xã, phường là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, quản lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch đầu năm vượt thẩm quyền xử lý của địa phương, điển hình là chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất thử.

Tiến độ giải ngân đầu tư công cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng chưa đạt kỳ vọng, trong khi nhiều nhiệm vụ quan trọng của quý IV/2026 vẫn cần tập trung nguồn lực để hoàn thành, nhất là giải ngân vốn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và kết nối Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đại diện Sở NN&MT TP Đà Nẵng báo cáo thực trạng làm sạch dữ liệu đất đai tại cuộc họp. Ảnh XM.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận, dù các báo cáo cho thấy tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao, thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần xử lý và làm rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã, phường.

“Chúng ta chuyển đổi số, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách dịch vụ hành chính là để phục vụ nhân dân. Về phía Thành ủy, UBND TP rất quyết liệt, chỉ đạo liên tục, tháo gỡ thường xuyên nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi”, ông Hùng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, trong những ngày cuối của Kế hoạch 100 ngày, thành phố tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại, gồm đóng điện 3 trụ sở công; kết nối giám sát an ninh mạng đối với 3 hệ thống thông tin cấp độ 3 còn lại; hoàn thiện từ điển dữ liệu; mua sắm trang thiết bị đầu cuối và kiểm thử phương án tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch cao trước ngày 30/11.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn đến ngày 31/12 theo Kế hoạch số 48-KH/TU; triển khai thí điểm Bộ chỉ số đánh giá mới của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính mới theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đã bố trí, đồng thời chuyển các đề án lớn từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng sang vận hành thực chất.

Các nhiệm vụ được ưu tiên gồm Sàn giao dịch dữ liệu, Bản sao số thành phố, Lab-Fab bán dẫn, mở rộng thử nghiệm UAV và Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai.

Đà Nẵng cũng sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện công cụ đánh giá chỉ số thủ tục hành chính mới và sớm ban hành đầy đủ hướng dẫn kỹ thuật để địa phương triển khai thống nhất.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc biệt là những địa phương chậm tiến độ, chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả làm sạch dữ liệu đất đai và giải ngân kinh phí mua sắm trang thiết bị trước ngày 30/11. Các địa phương chưa hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 phải khẩn trương khắc phục.

Định hướng năm 2027, thành phố sẽ tập trung vào dữ liệu, ưu tiên những địa phương đã thí điểm thành công Bản sao số và cấp giấy phép xây dựng trực tuyến. Trọng tâm là tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu để triển khai hiệu quả các dịch vụ hành chính công chủ động.

Có thể thấy, Kế hoạch 100 ngày đã tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin và nền tảng số của Đà Nẵng. Tuy nhiên, kết quả bền vững của chuyển đổi số không nằm ở việc hoàn thành bao nhiêu đầu việc, mà ở khả năng hình thành hệ sinh thái dữ liệu liên thông, có thể khai thác và tái sử dụng trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành.

Đây cũng là bước chuyển có ý nghĩa quyết định đối với Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo: từ chuyển đổi số dựa trên đầu tư hạ tầng, phần mềm và số hóa quy trình sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động công quyền, cải thiện trải nghiệm người dân, doanh nghiệp và mở ra những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số.