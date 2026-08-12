Khu đô thị quốc tế Đa Phước được điều chỉnh tổng vốn gần 55.000 tỷ đồng

Sau nhiều năm đình trệ, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) dự kiến triển khai trở lại từ quý III/2026, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý II/2033.

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước thay cho Quyết định số 1443/QĐ-UBND năm 2017.

Theo đó, dự án do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư; tổng vốn gần 54.788 tỷ đồng; diện tích khoảng 170,7 ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 16.132 người.

Các sản phẩm chính gồm: khoảng 4.481 căn nhà thấp tầng (liền kề, biệt thự); bệnh viện đa khoa; trường học các cấp; 14 công trình dịch vụ công cộng; khu vui chơi giải trí khoảng hơn 12 ha cùng các công trình thương mại, dịch vụ.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiện ích công cộng, cảnh quan cây xanh, hạ tầng xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí; công trình nhà ở thương mại để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua (không bao gồm bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài).

Dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 hoàn thành trong quý IV/2028, tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý, thi công nhà thấp tầng từ tháng 9/2026 và hạ tầng kỹ thuật;

Giai đoạn 2 hoàn thành trong quý III/2032, triển khai phần kè biển còn lại, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội;

Giai đoạn 3 hoàn thành trong quý II/2033, tập trung công trình y tế, thương mại, dịch vụ, khách sạn và khu vui chơi giải trí.

Từ năm 2016, Công ty CP bất động sản Nova Đà Nẵng đã đứng ra phân phối bán gần 1.000 căn nhà phố, nhà biệt thự tại dự án theo hình thức hợp đồng đặt cọc. Ảnh XM.

Cũng theo quyết định, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án; không được bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; phải bố trí đầy đủ vốn theo tiến độ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hơn 13 ha đất do thành phố quản lý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; bàn giao 10 ha để thành phố đầu tư Khu Trung tâm công nghệ phần mềm cơ sở 2; bàn giao 0,79 ha để xây dựng trạm biến áp và trạm bơm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đây được xem là bước đi mới trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước theo nội dung của Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ.

Cũng liên quan đến dự án này, từ năm 2016, Công ty CP bất động sản Nova Đà Nẵng đã ký hợp đồng đặt cọc với khách hàng đối với gần 1.000 căn nhà phố, biệt thự tại dự án. Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, dự án này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm qua.