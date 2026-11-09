Chủ tịch TP Đà Nẵng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trước những vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận và thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm, hướng xử lý, không để kéo dài.

Gỡ vướng nghĩa vụ tài chính, thủ tục đất đai

Chiều 9/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Tại đây, nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong quá trình triển khai dự án, tập trung vào các vấn đề đất đai, nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đạt Phương Hội An l, nêu hai kiến nghị liên quan đến Khu đô thị Cồn Tiến, gồm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất còn lại và xác định chi phí hạ tầng đối với khu đất dành xây dựng nhà ở xã hội.

Theo doanh nghiệp, đến nay công ty đã nộp khoảng 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do dự án có điều chỉnh quy hoạch nên một số khoản nghĩa vụ tài chính phải được tính toán lại. Việc chưa xác định được số tiền phải nộp bổ sung khiến thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các lô đất còn lại chưa thể hoàn tất.

Trong tổng số 418 lô đất, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận cho 105 lô và mong muốn tiếp tục hoàn thành thủ tục đối với hơn 200 lô. Ông Phụng khẳng định công ty sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung ngay khi có thông báo chính thức từ cơ quan thuế.

Quang cảnh hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì. Ảnh XM.

Đại diện cơ quan chuyên môn về đất đai cho biết hồ sơ đã được xử lý và chuyển sang bước xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. Sau khi có kết quả xác định khoản phải nộp, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trước ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cơ quan phụ trách trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần hoàn thiện, xác định rõ đầu mối để doanh nghiệp liên hệ, tránh tình trạng hồ sơ vướng ở khâu nào nhưng không được thông tin đầy đủ.

Đối với khu đất khoảng 2,3ha dành xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp đề nghị làm rõ cách tính và việc phân bổ chi phí hạ tầng. Đại diện Sở Xây dựng cho biết phương án tính giá đất trước đây đã phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật cho các phần diện tích dự án, trong đó khu đất nhà ở xã hội được phân bổ khoảng 42 tỷ đồng. Chủ tịch UBND thành phố thống nhất hướng xem xét đưa khoản chi phí này vào tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn và trả lời dứt điểm kiến nghị.

Yêu cầu giải quyết cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp

Cũng tại hội nghị, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang tại xã Bến Hiên, kiến nghị về tiền thuê đất và điều chỉnh diện tích dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư Tập đoàn FVG, đại diện doanh nghiệp, cho biết dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Doanh nghiệp đã đưa giai đoạn I và II vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động người Cơ Tu tại địa phương.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với hai đợt thuê đất đầu tiên, ở đợt thứ ba, doanh nghiệp đề nghị làm rõ cơ sở xác định mức giá 140.000 đồng/m² đối với khoảng 13,5ha, đồng thời xem xét đặc điểm địa hình đất trên núi và thời hạn thuê còn lại. Công ty cũng đề xuất trả lại hơn 11ha, giữ gần 2ha để tiếp tục sử dụng và kiến nghị giải quyết hồ sơ miễn tiền thuê đất đã nộp ngày 7/9/2026.

Đại diện Sở NN&MT cho biết đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về đề nghị trả lại đất. Trong khi đó, Sở Xây dựng lưu ý việc điều chỉnh diện tích cần được xem xét trong mối liên hệ với quy hoạch và hoạt động chung của dự án, tránh ảnh hưởng đến các hạng mục đã triển khai.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh XM.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT khẩn trương tổng hợp, trình thành phố xem xét đề nghị trả lại đất ngay trong tuần. Đối với hồ sơ miễn tiền thuê đất, doanh nghiệp cần gửi đến sở để rà soát; trường hợp đủ điều kiện phải giải quyết, nếu chưa đủ phải trả lời rõ căn cứ để doanh nghiệp thực hiện.

Ngoài lĩnh vực bất động sản và du lịch, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hội An Wood đề nghị tháo gỡ khó khăn để triển khai cơ sở sản xuất từ gỗ tái chế tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, trong bối cảnh khu vực chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh kiến nghị được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục dự án mở rộng nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu hủy chất thải nguy hại tại xã Đại Lộc, với vốn đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh chính quyền cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, chủ động tìm hướng tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ hướng xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và phương thức phối hợp. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ thủ tục, thông tin kết quả giải quyết và kịp thời khắc phục những vướng mắc phát sinh từ phía cơ quan nhà nước.