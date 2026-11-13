DaNang Smart City tích hợp 92 tiện ích, Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức sử dụng ứng dụng

Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cài đặt, sử dụng DaNang Smart City, nền tảng hiện tích hợp 92 dịch vụ, tiện ích số.

UBND TP Đà Nẵng vừa có chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng DaNang Smart City. Đồng thời, vận động các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hội viên và người lao động tham gia sử dụng.

Theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, hiện ứng dụng DaNang Smart City đã tích hợp 92 dịch vụ, tiện ích số trên nền tảng này, với gần 2 triệu lượt tải.

Đây là nền tảng tích hợp các dịch vụ, tiện ích số và thông tin của thành phố, gồm hai nhóm chính: dịch vụ từ chính quyền, doanh nghiệp phục vụ người dân và các chức năng tương tác, phản ánh giữa người dân với chính quyền. Hiện ứng dụng cung cấp 92 dịch vụ, tiện ích số, với khoảng 1,9 triệu lượt tải.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng định hướng hạn chế phát triển các ứng dụng riêng có chức năng trùng lặp. Khi xây dựng, triển khai dịch vụ, tiện ích số mới phục vụ người dân và doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu phương án tích hợp, kết nối với DaNang Smart City nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, thành phố yêu cầu phát huy vai trò của các tổ chức tại cơ sở như tổ chức Đảng, Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ dân phố và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Các đơn vị cần tổ chức hướng dẫn người dân, hộ gia đình cài đặt, kích hoạt và sử dụng; tạo phong trào thi đua, thống kê số lượng người tham gia và gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Sở KH&CN cùng Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng được giao tiếp tục bổ sung, cập nhật, làm giàu các dịch vụ, tiện ích và thông tin số trên ứng dụng; ưu tiên những dịch vụ liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hai đơn vị cũng có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan, địa phương tích hợp dịch vụ số lên nền tảng, đồng thời xây dựng Dashboard theo dõi kết quả cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả triển khai sẽ được thường xuyên cập nhật, tổng hợp, đôn đốc và báo cáo UBND thành phố.

Theo danh mục công bố kèm công văn, 92 dịch vụ, tiện ích của DaNang Smart City trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chính quyền số có các chức năng phản ánh, góp ý, tra cứu hồ sơ dịch vụ công, văn bản quy phạm pháp luật, Danang AI, bản đồ thể chế, dữ liệu mở, hành chính chủ động và ví giấy tờ.

Các nhóm tiện ích khác bao gồm giao thông, y tế và sức khỏe, đất đai, xây dựng, thanh toán, văn hóa và du lịch, khoa học công nghệ và sáng kiến, giáo dục, phòng chống thiên tai, đời sống, doanh nghiệp, viễn thông và dịch vụ số. Một số chức năng đáng chú ý như bản đồ mưa ngập, theo dõi lượng mưa, điểm sạt lở, SOS, đặt lịch khám bệnh, đặt lịch tiêm chủng, thông tin chuyến bay, camera trực tuyến, giá đất đô thị và quỹ đầu tư – dự án khởi nghiệp.

Việc thúc đẩy cài đặt, sử dụng DaNang Smart City được Đà Nẵng xác định là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và hướng đến mục tiêu đưa thành phố vào Top 50 đô thị thông minh toàn cầu đến năm 2030.