Y tế Hoàng Đức và những lần trúng thầu sát giá tại các bệnh viện lớn

Không chỉ tham gia các gói thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia, Y tế Hoàng Đức hiện diện tại các bệnh viện tuyến đầu. Doanh nghiệp này từng nhiều lần bị xử phạt liên quan đến kê khai giá thuốc và bán thuốc độc cho cơ sở không đủ điều kiện.

Sau hàng loạt vụ việc tham nhũng bị phát hiện trong lĩnh vực y tế (Công ty Việt Á, Công ty Việt Mỹ…), có thể thấy người bệnh đang bị “móc túi” bởi tệ nạn tham nhũng, móc ngoặc giữa nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị, vật tư y tế với giới lãnh đạo thông qua việc đẩy giá lên cao. Để giải quyết vấn nạn trên, Bộ Y tế, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Trên nghị trường Quốc hội mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những khoản chi phí bất hợp lý trong lĩnh vực y tế, đồng thời yêu cầu minh bạch thị trường, kiểm soát các khâu trung gian để đưa thuốc, vật tư y tế về đúng giá trị thật. Từ thực tế trên, VietTimes triển khai tuyến bài: Nhận diện những “trùm thầu” y tế ở Việt Nam. Loạt bài đi sâu vào quá trình đấu thầu, cung cấp thuốc và thiết bị, vật tư y tế của các doanh nghiệp trúng thầu lớn nhất Việt Nam. Từ đó nhận diện, chỉ ra những lỗ hổng, bất cập trong quản lý, mua sắm ở lĩnh vực y tế và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Bài viết này đề cập chân dung Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức - một trong số những doanh nghiệp trúng hàng nghìn gói thầu cung cấp thuốc, thiết bị y tế. - Bài 1: Doanh nghiệp nào dẫn đầu cuộc đua đấu thầu y tế? - Bài 2: Phytopharma: Từ công ty thuốc dân tộc đến nhà cung cấp 4.000 gói thầu

Thành lập năm 1995, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, vắc xin, sinh phẩm, dinh dưỡng y học và thực phẩm chức năng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại số 12 Nguyễn Hiền, phường Bàn Cơ, TP. HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung (sinh năm 1977) với chức danh giám đốc.

Báo cáo trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp công bố mới nhất tháng 8/2025 đã cho biết Hoàng Đức có vốn điều lệ gần 310 tỷ đồng. Trong đó, người nắm quyền chi phối là Đặng Văn Tưởng với 50% vốn góp, ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung nắm 26% còn ông Vũ Hoàng Yên nắm 24% vốn.

Nguồn: Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 3 thập kỷ hoạt động, Hoàng Đức đã xây dựng mạng lưới đối tác với nhiều tập đoàn dược phẩm, thiết bị y tế đa quốc gia. Một trong những lợi thế được công ty nhấn mạnh là hệ thống kho vận và phân phối đạt các tiêu chuẩn GMP, GSP, GDP.

Doanh nghiệp có 3 trung tâm phân phối trên cả nước, gồm trung tâm miền Nam tại Khu công nghiệp Long Hậu với diện tích 17.000 m², sức chứa 14.000 pallet; trung tâm miền Trung tại Khu công nghiệp Hòa Khánh rộng 1.000 m², sức chứa 400 pallet; và trung tâm miền Bắc tại Khu công nghiệp Hưng Yên rộng 3.000 m², sức chứa 1.400 pallet.

Với hệ thống phân phối trải dài 3 miền, Hoàng Đức đã tham gia cung cấp thuốc và thiết bị y tế cho nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước.

Trung tâm phân phối miền Nam của Thiết bị Y tế Hoàng Đức. Ảnh: Thiết bị Y tế Hoàng Đức.

Hiện diện tại nhiều bệnh viện tuyến đầu

Theo dữ liệu từ Dauthau.info, Hoàng Đức đã tham gia tổng cộng 5.909 gói thầu, trong đó trúng 5.318 gói, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 90%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Hoàng Đức thực hiện, bao gồm cả liên danh, là hơn 17.500 tỷ đồng, riêng với vai trò độc lập xấp xỉ 16.900 tỷ đồng.

Nguồn: Dauthau.info.

Theo dữ liệu, ngày 14/8/2024, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) có quyết định số 46 về việc lựa chọn Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức trúng gói thầu Cung cấp thuốc ARV năm 2024 – 2025 đợt 3, với giá trúng thầu hơn 246 tỷ đồng.

Nếu so với giá trúng thầu là 356 tỷ đồng, bên trúng thầu Hoàng Đức đã tiết kiệm 31%.

Thời gian thực hiện gói thầu là 18 tháng.

Tại gói thầu này, 2 nhà thầu bị loại là Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương COUPHA do có mức giá dự thầu cao hơn, lần lượt là 296 tỷ đồng và 276 tỷ đồng.

Ngoài tham gia các gói thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia, với uy tín và kinh nghiệm lâu năm, Hoàng Đức là đối tác của nhiều cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế,…

Quyết định của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) chọn Hoàng Đức là bên trúng thầu gói Cung cấp thuốc ARV năm 2024 – 2025 đợt 3.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Đức là 1 trong 6 nhà thầu trúng thầu gói cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương phục vụ cho công tác điều trị (mã hiệu: ĐTRR.BDG.01.2025) với tổng giá trị gói thầu hơn 38 tỷ đồng, theo kết quả công bố tháng 8/2025.

Trong đó, phần trúng thầu của Hoàng Đức là hơn 1,3 tỷ đồng gồm cung cấp các loại thuốc là Xatral XL 10mg (Alfuzosin HCl), Arimidex (Anastrozol 1mg) và Depakine Chrono.

Trước đó 4 tháng, hồi tháng 4/2025, dữ liệu công bố danh sách trúng thầu cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương cho hệ thống nhà thuốc Bệnh viện Bạch Mai năm 2024 - 2025 (mã hiệu ĐTRR.BDG.HTNT.01.2024) cũng ghi nhận cái tên Hoàng Đức. Tổng giá trị của gói thầu là hơn 401 tỷ đồng và có 7 nhà thầu trúng thầu lô cung cấp thuốc, trong đó giá trị trúng của Hoàng Đức khoảng 3,3 tỷ đồng.

Cũng tại Bệnh viện Bạch Mai, trong gói thầu cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương phục vụ công tác điều trị năm 2025 (mã hiệu CGTTRG.BDG.01.2025), Hoàng Đức là nhà thầu duy nhất tham gia và được lựa chọn trúng thầu với giá 472,68 triệu đồng, bằng đúng giá chào thầu.

Tại Bệnh viện K, Hoàng Đức xuất hiện tại nhiều gói thầu như: Gói số 2 – Thuốc biệt dược gốc (năm 2024), Gói số 1 – Thuốc generic (năm 2025), Gói số 2 – Thuốc biệt dược gốc (2026), Gói số 1 – Thuốc generic (2026).

Đáng chú ý tại Gói số 2 - Gói thầu thuốc biệt dược gốc, gồm 96 danh mục được công bố kết quả vào tháng 7/2024 với tổng giá trị gói thầu hơn 695 tỷ đồng - Hoàng Đức được chọn là nhà thầu cung cấp 10 mặt hàng thuốc. Tổng giá trị trúng của Hoàng Đức là gần 215 tỷ đồng.

Danh mục 10 mặt hàng thuốc mà Hoàng Đức trúng thầu tại Gói số 2 – Gói thầu thuốc biệt dược gốc của Bệnh viện K. Giá trúng của đơn vị này là gần 215 tỷ trong tổng toàn gói 695 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng 10/2024, Hoàng Đức được lựa chọn tại gói thầu số 03 về thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu và thuốc cổ truyền, gồm một mặt hàng.

Đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, chỉ có Hoàng Đức tham gia và trúng thầu với giá 812,364 triệu đồng, bằng giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Mặt hàng được cung cấp tại gói thầu này là 67.697 viên Piascledine, thuốc được sử dụng trong điều trị các bệnh lý xương khớp.

Bên cạnh đó, Hoàng Đức cùng nhiều nhà thầu dược phẩm khác cũng xuất hiện trong nhiều gói thầu do Bệnh viện Chợ Rẫy mời thầu.

Tại Gói số 02: Gói thầu thuốc Generic: 246 mục được công bố kết quả vào tháng 12/2023, một loạt nhà thầu đã trúng thầu với tổng giá trị gói thầu lên tới gần 334 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Đức trúng khoảng 5,3 tỷ đồng cho 8 loại thuốc, giá trị cao nhất là thuốc kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc bệnh đái tháo đường có tên Toujeo Solostar (3,5 tỷ).

Hay tại Gói số 06: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, gồm 4 mục có giá gói là 3 tỷ đồng, được công bố kết quả vào tháng 4/2025. Hoàng Đức là 1 trong 5 công ty dược trúng thầu với giá trị 2,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị gói.

Ngoài các thuốc biệt dược, Hoàng Đức còn tham gia các gói thầu liên quan đến thiết bị, dụng cụ y tế. Theo dữ liệu được VietTimes thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Hoàng Đức đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách các nhà thầu được lựa chọn tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Một trường hợp đáng chú ý là gói số 9: Stent mạch vành khung stent mỏng, có kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố ngày 21/12/2022. Tại gói thầu này, Hoàng Đức đưa ra giá dự thầu 3,83 tỷ đồng, cao hơn mức giá gói thầu được công bố (3,608 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau đó nhà thầu giảm giá, kết quả cuối cùng ghi nhận doanh nghiệp trúng thầu với giá 3,598 tỷ đồng.

So với giá dự thầu ban đầu, giá trúng thầu đã giảm khoảng 232 triệu đồng. Trong khi đó, nếu so với giá gói thầu, mức giảm tương ứng chỉ khoảng 10 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,28%.

Giá dự thầu ban đầu của Hoàng Đức cao hơn giá gói thầu 222 triệu đồng, sau đó nhà thầu Hoàng Đức đã giảm giá và trúng thầu với giá thấp hơn 10 triệu đồng so với giá gói thầu của bên mời thầu. Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Vắc xin cũng là một mặt hàng được Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức cung ứng. Ngày 17/4/2024, Giám đốc Nguyễn Hồng Tâm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) phê duyệt kết quả gói Mua vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ đợt 1 năm 2024.

Danh sách trúng thầu có 5 cái tên, trong đó giá trị trúng thầu của Hoàng Đức là 19,26 tỷ đồng.

Nguồn: CDC TP HCM.

Bị xử phạt liên quan kê khai, bán thuốc

Lịch sử hoạt động của Hoàng Đức ghi nhận một số quyết định xử phạt hành chính từ cơ quan quản lý.

Ngày 9/6/2021, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức do báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc đối với 5 hồ sơ kê khai giá, gồm thuốc Thiogamma 600 (VN-12729-11), Podoxred 100 mg (VN3-59-18), Podoxred 500 mg (VN3-60-18), Bortezomib (VN2-453-16) và PEGGRAFEEL (QLSP-0636-13).

Đáng chú ý, quyết định xử phạt cũng ghi nhận doanh nghiệp có nhiều lần vi phạm đối với 5 hồ sơ kê khai giá thuốc. Với vi phạm này, Hoàng Đức bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng.

Một quyết định xử phạt khác được Cục Quản lý Dược ban hành vào ngày 10/2/2026. Nội dung xử phạt liên quan đến việc Hoàng Đức bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể, doanh nghiệp đã bán thuốc Larrivey, thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc), cho Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của PNK Pharma không có phạm vi kinh doanh bán buôn thuốc độc.