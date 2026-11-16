Khu đô thị AIC Mê Linh hơn 13.000 tỷ bất ngờ có diễn biến mới

Khu đô thị AIC Mê Linh hơn 13.000 tỷ đồng vừa được đổi tên thành Khu đô thị Diamond Flora, đồng thời chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản AIC đổi thành Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoa Thủ Đô.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 61060 ngày 10/11/2026, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2638 ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất đợt 1 để thực hiện Khu đô thị AIC tại huyện Mê Linh trước đây.

Theo quyết định mới, tên thương mại của dự án được đổi từ Khu đô thị AIC thành Khu đô thị Diamond Flora. Doanh nghiệp được giao đất cũng được cập nhật thành Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoa Thủ Đô.

Doanh nghiệp này có mã số 2500293742, đăng ký lần đầu ngày 26/2/2008 và thay đổi lần thứ 23 vào ngày 20/7/2026. Như vậy, quyết định mới chỉ cập nhật tên doanh nghiệp được giao đất trong quyết định năm 2008, không phải quyết định chuyển nhượng dự án cho một pháp nhân hoàn toàn mới.

Diện tích đất giao được điều chỉnh thành 895.557m2 (khoảng 89,6ha), gồm 388.358m2 đất ở; 65.113m2 đất thương mại, dịch vụ, công cộng và trường học; 356.465m2 đất cây xanh, giao thông.

Ngoài ra, 85.621m2 đất được giao UBND xã Mê Linh quản lý, đề xuất phương án sử dụng. Trong đó, 58.008m2 được bố trí xây dựng nhà ở xã hội theo một dự án riêng.

Thời hạn sử dụng đất đối với phần đất ở và đất thương mại, dịch vụ là 50 năm kể từ ngày 23/7/2008, thời điểm ban hành quyết định giao đất ban đầu.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoa Thủ Đô phối hợp với UBND xã Mê Linh hoàn thành giải phóng mặt bằng 9.227m2 đất còn lại trong quý II/2027. Doanh nghiệp cũng phải hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất đối với 43.880m2 còn lại để báo cáo thành phố.

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngày 20/7/2026, Công ty CP Đầu tư bất động sản AIC đổi tên thành Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoa Thủ Đô, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 2.160 tỷ đồng lên 4.060 tỷ đồng.

Ông Trương Quang Minh là người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Ông cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD.

Dự án khu đô thị AIC Mê Linh đã hoàn thành 100% công tác GPMB. Ảnh: L.C.

Khu đô thị đình trệ gần 2 thập kỷ

Khu đô thị AIC Mê Linh được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 11/7/2008, khi huyện Mê Linh chưa sáp nhập về Hà Nội.

Sau khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội, ngày 23/9/2011, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký Quyết định số 4457/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị AIC Mê Linh, thay thế quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đó. Dự án nằm trên địa bàn hai xã Tiền Phong và Mê Linh, huyện Mê Linh, do Công ty CP Bất động sản AIC làm chủ đầu tư.

Tháng 4/2022, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.181 tỷ đồng.

Theo hồ sơ tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường, dự án có diện tích gần 94ha, quy mô dân số khoảng 26.000 người.

Hiện dự án nằm trên địa bàn xã Mê Linh, phía Bắc giáp trục đường 100m của Khu đô thị mới Mê Linh; phía Đông giáp Khu đô thị mới CIENCO5 và khu ở Hoàng Vân; phía Nam giáp Khu đô thị Sông Hồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị gồm 11 lô đất hỗn hợp cao tối đa 32 tầng, tổng diện tích hơn 83.000m2; 3 lô đất công cộng cao tối đa 5 tầng; hệ thống trường học từ mầm non đến phổ thông; 2 lô chung cư cao tầng tối đa 25 tầng; 69 lô biệt thự, 6 lô nhà liền kề cùng 30 ô đất cây xanh và bãi đỗ xe.