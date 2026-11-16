TCBS đề cử Phó tổng giám đốc Techcombank vào HĐQT, thay thành viên người Pháp

TCBS trình cổ đông miễn nhiệm ông Alexandre Macaire khỏi HĐQT, đồng thời bầu bổ sung bà Phan Thị Hải Yến, Phó tổng giám đốc Techcombank, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 14/11, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó trình phương án miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire theo đơn từ nhiệm. Lý do được đưa ra là ông Macaire tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo phân công, phục vụ mục tiêu chiến lược của tổ chức và hệ sinh thái.

Để kiện toàn cơ cấu HĐQT, TCBS trình cổ đông bầu bổ sung bà Phan Thị Hải Yến cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phan Thị Hải Yến dự kiến được bầu vào HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TCBS.

Theo hồ sơ ứng viên, bà Yến sinh năm 1970, tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Bà từng giữ chức giám đốc khách hàng doanh nghiệp ANZ Bank Việt Nam - chi nhánh Hà Nội từ tháng 10/1992 đến tháng 12/2003. Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm vị trí quản lý bộ phận kinh doanh giải pháp vốn lưu động tại ABN AMRO Bank (1/2004-6/2007) và quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia tại Citibank Việt Nam (6/2007-5/2009).

Từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2026, bà Yến công tác tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - ngân hàng mẹ của TCBS - với vai trò giám đốc khối ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (CIBG). Từ tháng 11/2026, bà đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khối CIBG tại Techcombank.

Theo giới thiệu trên website Techcombank, bà Yến nhiều năm liền được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong việc dẫn dắt đội ngũ kinh doanh, trực tiếp quản lý các khách hàng chiến lược, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của khối CIBG và sự phát triển chung của ngân hàng.

Gần đây, TCBS cũng ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý trong bộ máy lãnh đạo. Từ ngày 1/7, bà Nguyễn Thị Thu Hiền rời vị trí tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Người kế nhiệm là bà Trần Thị Thu Trang. Bà Trang ban đầu giữ chức quyền tổng giám đốc trước khi được bổ nhiệm chính thức từ ngày 18/9.