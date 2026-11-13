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Hơn 306 triệu cổ phiếu LPBank giao dịch thỏa thuận, ngân hàng sắp đón cổ đông lớn mới?

Nhật Minh
Nhật Minh

Trong 9 phiên đầu tháng 11, hơn 306 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, tương đương 10,25% lượng cổ phiếu đang lưu hành của LPBank.

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Trong 9 phiên từ ngày 3/11 đến nay, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ghi nhận 306,25 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị 10.285 tỷ đồng. Khối lượng này tương đương khoảng 10,25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá bình quân 33.584 đồng/cổ phiếu.

Riêng phiên 12/11 ghi nhận khối lượng thỏa thuận lớn nhất, với gần 88,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, trị giá gần 2.993 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ 10,25% được tính trên tổng khối lượng giao dịch cộng dồn, không đồng nghĩa với việc từng ấy vốn điều lệ ngân hàng đã thực sự chuyển sang các chủ sở hữu mới. Hiện chưa có thông tin xác nhận danh tính các bên mua, bán trong loạt giao dịch này.

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Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 27/7/2026, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm giữ hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ LPBank.

Thông tin về tỷ lệ sở hữu của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh cơ cấu cổ đông LPBank có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Sau khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực, yêu cầu công khai thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được áp dụng. Trong các danh sách cổ đông được LPBank công bố trước đó, VNPost và ông Nguyễn Đức Thụy là những cái tên đáng chú ý. Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận với khối lượng hàng trăm triệu cổ phiếu liên tiếp xuất hiện, làm dấy lên sự quan tâm về những biến động trong cơ cấu sở hữu tại ngân hàng.

Việc ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cùng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, với tổng tỷ lệ nắm giữ gần 9,86%, vì vậy trở thành một chi tiết đáng chú ý trong bức tranh cổ đông LPBank.

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Từ khóa:

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