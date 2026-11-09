Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đà Nẵng được dự báo có mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9/11 - 10/11. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các địa phương chủ động phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Trung bộ, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 9/11 - 10/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200–450 mm, có nơi trên 550 mm; riêng vùng núi Tây Bắc phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 350mm. Đề phòng mưa lớn với cường suất 150mm/3 giờ, có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp, các khu đô thị.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông báo đến nhân dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; nghiêm túc tổ chức trực ban, nắm chắc diễn biến; chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, thấp trũng, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn (đặc biệt chú ý người già, trẻ em và đối tượng yếu thế).

Kiên quyết ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du hồ chứa, ngầm, tràn; kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt các trục giao thông chính và chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo dõi chặt chẽ tình hình trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động để chủ động phòng tránh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Giao Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở.

Các Sở ngành theo dõi, thông tin kịp thời tình hình thiên tai; theo dõi diễn biến hồ đập; bảo đảm an toàn vận hành hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; bảo đảm thông suốt các tuyến giao thông chính và các tuyến có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất xử lý môi trường sau thiên tai…

Đối với Sở Công thương, Chủ tịch TP yêu cầu kiểm tra, bảo đảm an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện; phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động đón lũ.

Đối với Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường, các trường học, cơ sở giáo dục…, Chủ tịch TP yêu cầu chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình thực tế; bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về báo cáo kết quả thực hiện, thiệt hại về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP trước 6h và 15h hằng ngày để kịp thời tổng hợp, báo cáo.