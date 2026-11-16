Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng làm Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/11, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng (bên trái), tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: SBV.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành VCCI đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Quang Dũng sinh năm 1973, quê Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính - ngân hàng, tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ tài chính - ngân hàng tại Đại học Birmingham (Anh).

Ông Phạm Quang Dũng có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từng đảm nhiệm các vị trí phó tổng giám đốc, tổng giám đốc và chủ tịch HĐQT. Từ đầu năm 2024, ông giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời trân trọng những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ VCCI trong hơn 63 năm xây dựng và phát triển tổ chức.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy VCCI, ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa những thành quả đã đạt được và chú trọng công tác cán bộ trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng nhấn mạnh ba trọng tâm: tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI; triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230-KL/TW của Trung ương, bảo đảm duy trì các chức năng cốt lõi của Liên đoàn; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027.