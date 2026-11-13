Đề nghị công an làm rõ người tung tin sai sự thật về giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế Nguyễn Tân vừa ký công văn gửi Giám đốc Công an TP Huế, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cá nhân ông Tân.

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân.

Sở GD&ĐT khẳng định các thông tin nêu trên không đúng sự thật. Việc lan truyền đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân giám đốc Sở, hình ảnh và uy tín của ngành Giáo dục thành phố; đồng thời gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Sở nhận định tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn ngành. Trên cơ sở Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, Sở đề nghị Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán nội dung sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Công văn của Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Ảnh NL.

Sở GD&ĐT TP Huế cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan công an trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Được biết, các thông tin phát tán thiếu kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau khi hai lãnh đạo trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị khai trừ Đảng và bị bắt tạm giam để điều tra do vi phạm pháp luật. Cùng thời điểm, một số hiệu trưởng trường tiểu học cũng đệ đơn xin từ chức.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế) cho biết đã xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 62,5 triệu đồng do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, nhiều tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt và gán ghép tên tuổi các cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm an toàn thực phẩm.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định 5 trường hợp liên quan gồm H.T.N.N (SN 1999), N.T.T.B (SN 1997), Đ.T.K.L (SN 2003), N.P.T (SN 2009) và N.T.T.U (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Tại buổi làm việc, những người này thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm. Một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết nhằm thu hút tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội.

Công an TP Huế cảnh báo, hành vi tiếp tục chia sẻ thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xử lý, kể cả khi người đăng không phải là tác giả ban đầu. Việc câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ kinh doanh không phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không suy diễn, gán ghép hoặc quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho cá nhân khi chưa có căn cứ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh các trường hợp liên quan để xử lý theo quy định.