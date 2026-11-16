Dự án nhà ở xã hội 64.000 tỷ đồng của Vinhomes tại TP.HCM có bước tiến mới

UBND TP.HCM vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 191 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 64.053 tỷ đồng tại xã Bà Điểm, do Công ty CP Delta làm nhà đầu tư.

Chiều 16/11, UBND TP.HCM công bố thông tin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Delta, thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty Cổ phần Vinhomes. Hiện nay Vinhomes nắm 99,79% tỷ lệ lợi ích và 100% quyền biểu quyết tại Delta.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, dự án có cơ cấu sử dụng đất gồm hơn 37,7 ha đất ở, trong đó có 26,4 ha đất nhà ở xã hội, gần 3,8 ha đất nhà ở xã hội cho thuê và 7,5 ha đất nhà ở thương mại.

Ngoài ra, dự án bố trí gần 18 ha đất thương mại, dịch vụ; 33,6 ha đất công trình hạ tầng xã hội và hơn 102 ha đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 14/11/2026. Công ty Cổ phần Delta có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ được phê duyệt; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bàn giao các công trình thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Động thái này diễn ra khoảng một tháng sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Delta làm nhà đầu tư.

Theo hồ sơ chấp thuận đầu tư, dự án có diện tích khoảng 191 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.053 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 67.645 người.

Dự án được quy hoạch với tổng cộng 37.620 căn nhà, gồm 26.004 căn nhà ở xã hội để bán, 3.960 căn nhà ở xã hội cho thuê và 7.656 căn nhà ở thương mại.

Dự kiến có 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, cùng hệ thống trường học, bệnh viện, công trình thương mại, dịch vụ, công viên cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tiến độ thực hiện dự án được xác định đến hết năm 2030.