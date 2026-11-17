Doanh thu của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng trưởng 2 con số. Riêng nhóm sản phẩm Apple đóng góp doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ, trong bối cảnh các sản phẩm iPhone 18 series và iPhone Duo được giao hàng trong tháng 10.

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 10 tháng năm 2026 vừa công bố, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 167.235 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, công ty thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu đã đề ra cho cả năm 2026.

Tính riêng tháng 10, doanh thu thuần của tập đoàn ước đạt 19.282 tỷ đồng, tăng 30% so với tháng 10/2025. Như vậy, bình quân mỗi ngày, MWG ghi nhận khoảng 622 tỷ đồng doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện Máy Xanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 43,5%, tiếp đến là Bách Hóa Xanh với 31% và Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone) với 23,5%.

Nguồn: MWG.

Theo báo cáo, trong 10 tháng qua, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh - đơn vị sở hữu các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh - ghi nhận doanh thu gần 112.100 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng được ghi nhận trên tất cả các chuỗi và ngành hàng, chủ yếu nhờ cải thiện doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt 29%.

Doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 52% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng đóng góp lên 39% tổng doanh thu của nhóm, so với mức 33% cùng kỳ năm trước.

Trong các chuỗi thành viên, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cùng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 28%, trong khi TopZone tăng 34%. Động lực đáng chú ý đến từ nhóm sản phẩm Apple với doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ, trong bối cảnh các sản phẩm iPhone 18 series và iPhone Duo được giao hàng trong tháng 10.

Các ngành hàng chủ lực khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu điện thoại Android tăng 20%; gia dụng và laptop cùng tăng 30%; tủ lạnh và máy giặt tăng 25%; TV tăng 10%; máy lạnh tăng 50% và dịch vụ tăng 15%.

Tại Indonesia, EraBlue tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng của nhóm Điện Máy Xanh. Lũy kế 10 tháng, chuỗi đạt doanh thu quy đổi 5.289 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ tính theo đồng Rupiah. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng đạt 12%.

Đến cuối tháng 10, EraBlue có 369 cửa hàng, tăng 188 cửa hàng so với đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô chuỗi lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Về triển vọng quý IV, khối Điện Máy Xanh kỳ vọng mùa bán hàng iPhone 18, iPhone Duo, Black Friday và mùa mua sắm cuối năm sẽ hỗ trợ tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng doanh thu cả năm 30% so với năm trước.

Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cùng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 28%. Ảnh: MWG.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh - mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng - tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn tập đoàn.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, chuỗi ghi nhận doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đáng chú ý, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí khấu hao và kho vận. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vừa đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, vừa duy trì hiệu quả hoạt động.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Bách Hóa Xanh có 4.318 cửa hàng, tiếp tục là chuỗi có số lượng điểm bán lớn nhất trong hệ sinh thái MWG.

Đối với chuỗi nhà thuốc, An Khang ghi nhận doanh thu 10 tháng tăng trưởng 21% so với cùng kỳ.