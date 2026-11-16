Sabeco chuẩn bị chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức: Tiền sẽ chảy về túi những ai?

Sabeco dự kiến chi gần 3.848 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Trong đó, Vietnam Beverage và SCIC - hai cổ đông lớn nhất, sẽ nhận phần lớn số tiền chia cổ tức.

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 29/12.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 3.848 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Trong cơ cấu cổ đông của Sabeco, Công ty TNHH Vietnam Beverage hiện là cổ đông lớn nhất của công ty bia rượu với việc nắm giữ hơn 687 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng 53,59% vốn điều lệ. Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến thu về khoảng 2.062 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới.

Công ty TNHH Vietnam Beverage là thành viên thuộc hệ sinh thái của ThaiBev, tập đoàn đồ uống lớn của Thái Lan gắn liền với tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Sau Vietnam Beverage, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ. Qua đợt này, SCIC dự kiến thu về khoảng 1.385 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức năm 2026 của Sabeco.

Nguồn: Sabeco.

Sabeco từ lâu được biết đến là doanh nghiệp đồ uống duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn với tỷ lệ cao.

Lần gần đây nhất là cuối tháng 7/2026, Sabeco đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền cũng tỷ lệ 30%.

Báo cáo của CTCK Rồng Việt (VDSC) từng đưa ra đánh giá Sabeco sẽ tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức cao với tỷ lệ chi trả 35% – 50% cho các năm tới do: Không có kế hoạch đầu tư mới đáng kể; Tăng chia cổ tức để bù đắp lãi vay 2,4% – 3% trên khoản vay giá trị 4,8 tỷ USD tài trợ cho thương vụ M&A của công ty mẹ ThaiBev mua lại Sabeco vào năm 2017.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Sabeco.

Theo báo cáo vừa công bố, 9 tháng đầu năm nay, Sabeco đạt doanh thu 20.029 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Giá vốn hàng bán tăng 4% lên 12.414 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 7.615 tỷ đồng, tăng 14%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 818 tỷ đồng, tăng 9%. Đáng chú ý, chi phí bán hàng ghi nhận 3.132 tỷ đồng, tăng 16%, chiếm 41% lãi gộp. Chi phí quản lý doanh nghiệp 740 tỷ đồng, nhích nhẹ 3%.

Sau 9 tháng, Sabeco lãi ròng gần 3.584 tỷ đồng, tăng 7%.

Trong phần còn lại của năm 2026, Sabeco cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó đẩy mạnh đưa các dòng bia mới như 333 Triple Pure ra thị trường nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng.

Cùng với đó, doanh nghiệp tập trung khai thác sức mạnh của các thương hiệu chủ lực Bia Saigon và 333 trong quý cuối năm - thời điểm nhu cầu tiêu thụ đồ uống thường tăng cao, đồng thời chủ động chuẩn bị năng lực sản xuất, nguồn cung và hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2027.