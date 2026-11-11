Đà Nẵng "bật mí" về loạt hoạt động của Lễ hội Chào năm mới 2027

Với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới” diễn ra từ 30/12/2026 - 3/1/2027, loạt hoạt động của Lễ hội Chào năm mới 2027 tiếp tục định vị Đà Nẵng là điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 (Da Nang New Year Festival 2027) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, lễ hội được tổ chức nhằm tạo sản phẩm mới thu hút du khách trong nước và quốc tế, kích cầu du lịch cuối năm, tạo không khí vui tươi cho người dân và du khách. Đồng thời, góp phần quảng bá, định vị thương hiệu “Đà Nẵng – Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”; xây dựng thương hiệu lễ hội đặc trưng, thường niên vào dịp chào năm mới; hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách.

Các hoạt động được tổ chức quy mô cấp thành phố, mang tính độc đáo, bản sắc văn hóa riêng, phong phú, đa dạng và chuyên nghiệp. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; nguồn lực được huy động từ xã hội hóa doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông.

Điểm nhấn chính của lễ hội là các hoạt động diễn ra liên tục trong suốt thời gian lễ hội tại phố đi bộ Bạch Đằng (từ đường Bình Minh 9 đến sàn cảnh quan phía Nam bờ Tây cầu Rồng, phường Hoà Cường).

Các không gian nổi bật gồm: không gian Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, trình diễn văn hóa các nước, giao lưu quốc tế; không gian ẩm thực Đà Nẵng giới thiệu hơn 100 món ngon đặc trưng của Đà Nẵng và quốc tế, với khoảng 80–100 gian hàng, cùng trình diễn chế biến, giao lưu đầu bếp – nghệ nhân, trải nghiệm làm đầu bếp, cùng không gian Beer Fest kết hợp món nướng và ưu đãi;

Đặc biệt hoạt động mang tên "Đà Nẵng – Chạm thời khắc 0h00" diễn ra tại cầu Rồng với màn phun lửa, phun nước đón may mắn vào đúng 0h ngày 1/1/2027, cùng chương trình nghệ thuật trên sân khấu chính.

Điểm nhấn chính của Lễ hội Chào năm mới 2027 tại Đà Nẵng là các hoạt động diễn ra liên tục trên phố đi bộ Bạch Đằng. Ảnh XM.

Ngoài ra, trong đêm 31/12/2026 còn có giải chạy “Thắp sáng Sông Hàn”, diễn ra lúc 22h với cự ly 5km và 10km, xuất phát từ khu vực Như Nguyệt – Bạch Đằng, kết nối cộng đồng chạy bộ trong không khí chào năm mới...

Ngoài sân khấu chính, lễ hội còn có nhiều chương trình kết nối như: Da Nang Concert 2027 với dàn nhạc giao hưởng đương đại tại Bảo tàng Đà Nẵng (tối 01/01/2027); chương trình nghệ thuật đếm ngược tại Quảng trường biển Tam Thanh (đêm 31/12/2026); yoga, thiền đón bình minh sáng 01/01/2027 tại Công viên Biển Đông; cùng các chương trình nghệ thuật tại các phường, xã.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần làm phong phú chuỗi sản phẩm du lịch, thu hút du khách và tạo không khí sôi động, bản sắc cho thành phố trong những ngày đầu năm mới.