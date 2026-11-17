Với giá kèm pin từ 12 đến 18,9 triệu đồng, Amio S2, Evo Grand Lite, Flazz Max và Evo Lite mang tới nhiều lựa chọn cho người muốn mua xe tới trường, đi làm hoặc phục vụ việc nhà mà vẫn giữ khoản đầu tư dưới 20 triệu đồng.