Đà Nẵng đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến Vành đai phía Tây

Qua khảo sát hai phương án, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến Vành đai phía Tây.

Chiều 9/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua rà soát, thành phố đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là đoạn đường tiếp nối tuyến Vành đai phía Tây, từ tuyến đường dự kiến đặt tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến có chiều dài khoảng 12km, mặt cắt ngang 40m.

Theo đánh giá, phương án này tạo thành trục kết nối liên hoàn với các tuyến đường mang tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, đồng thời hướng về đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến đường có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, dù mật độ dân cư tại khu vực cuối tuyến hiện còn thưa thớt.

Phương án thứ hai là tuyến Vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến dài khoảng 4,1km, mặt cắt ngang 48m, có vai trò giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối nội vùng theo hướng ra cảng Liên Chiểu và cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tuy nhiên, khu vực đầu tuyến chưa phát triển dân cư, dự án đang triển khai đầu tư giai đoạn 2 nên tính đồng bộ toàn tuyến chưa hoàn thiện; chiều dài tuyến hiện cũng còn hạn chế.

Trên cơ sở khảo sát và đánh giá các phương án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ngành thống nhất đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến Vành đai phía Tây, nhằm tạo sự kết nối với không gian văn hóa, lịch sử và các tuyến đường mang tên lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, phương án này nhằm tạo sự kết nối với không gian văn hóa, lịch sử và hệ thống đường phố mang tên các danh nhân, lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng và Sở VH-TT&DL phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án đặt tên đường, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo quy định.