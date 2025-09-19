EU muốn xây “bức tường UAV” ở biên giới phía Đông sau cáo buộc UAV Nga xâm phạm Ba Lan

EU chuẩn bị xây “bức tường UAV” ở biên giới phía Đông để đối phó với cái mà họ gọi là mối đe dọa từ máy bay không người lái Nga.

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị các cuộc đàm phán về việc thiết lập một “bức tường máy bay không người lái” (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau khi cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Ba Lan hồi đầu tháng 9, Ủy viên Quốc phòng và Không gian EU Andrius Kubilius cho biết.

Ông Kubilius tiết lộ với Reuters rằng ông dự định gặp các bộ trưởng quốc phòng từ những quốc gia Đông Âu cùng một đại diện Ukraine vào cuối tháng 9 để thảo luận chi tiết về kế hoạch này. Ông cho biết một số thành viên EU vốn đã nghiên cứu dự án trước khi xuất hiện cáo buộc loạt UAV Nga vượt qua không phận Ba Lan ngày 10/9.

“Chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình chuẩn bị một cách rất tích cực và hiệu quả để lấp đi khoảng trống nguy hiểm này... càng sớm càng tốt”, ông Kubilius nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters.

Theo ông, “bức tường UAV” sẽ bao gồm sự kết hợp giữa các hệ thống cảm biến, vũ khí phòng không và thiết bị gây nhiễu, nhằm phát hiện và vô hiệu hóa UAV xâm nhập. Chi phí và thời gian triển khai chưa được xác định, nhưng các chuyên gia phân tích nhận định dự án có thể hoàn thành trong vòng 1 năm.

Ông Kubilius, người vừa thăm Kiev gần đây, cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến: “Họ rất muốn chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình”.

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Ukraine và Ba Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tác chiến bằng UAV. Ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Denys Shmyhal và Władysław Kosiniak-Kamysz, đã ký biên bản ghi nhớ thành lập nhóm công tác chung về UAV và các chương trình huấn luyện. Hai bên cũng ký tuyên bố chung nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng và kêu gọi NATO cử chuyên gia đến Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ba Lan tố 19 UAV Nga xâm phạm không phận của họ ngày 10/9, khiến ít nhất 4 sân bay – gồm Rzeszów, Lublin, Warsaw và Modlin – phải tạm thời đóng cửa.

NATO đã triển khai máy bay chiến đấu để đánh chặn, gồm F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay trinh sát AWACS của Italy cùng các máy bay tiếp dầu. Trong khi đó, Latvia, Lithuania và Romania cũng báo cáo các vụ việc tương tự liên quan tới UAV.

Đáp lại, NATO quyết định tăng cường quân và máy bay chiến đấu tới sườn phía Đông trong khuôn khổ chiến dịch “Eastern Sentry”. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Đan Mạch sẽ gửi 2 tiêm kích F-16 và một tàu chiến hỗ trợ Ba Lan, Pháp triển khai 3 tiêm kích Rafale, còn Đức cam kết cung cấp 4 tiêm kích Eurofighter.

Ngoài ra, Anh cũng thông báo ngày 15/9 rằng sẽ điều tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF) tới tham gia Eastern Sentry, kèm theo một máy bay tiếp dầu RAF Voyager xuất phát từ căn cứ RAF Brize Norton.

Theo Kyiv Post, Reuters