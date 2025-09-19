Ông Trump nói thất vọng vì ông Putin, ca ngợi quan hệ với Vương quốc Anh

Trong buổi họp báo chung, ông Trump nói rằng ông thất vọng vì "bị ông Putin phụ lòng", đồng thời khẳng định về mối quan hệ đặc biệt Mỹ-Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9 đã ca ngợi việc làm mới “quan hệ đặc biệt” giữa hai quốc gia, khép lại chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Mỹ bằng màn thể hiện sự đoàn kết sau khi khéo léo tránh được những vấn đề nhạy cảm.

Trong cuộc họp báo chung, cả hai nhà lãnh đạo đều bỏ qua những bất đồng về vấn đề Gaza và năng lượng gió để trình bày một mặt trận thống nhất. Ông Trump thừa nhận ông cảm thấy “bị ông Putin phụ lòng” và thất vọng vì nhiều quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu Nga, cho rằng chỉ có giá dầu thấp mới đủ sức trừng phạt Moscow.

Sau hai ngày ở Anh, mà ông Trump mô tả là một “vinh dự tuyệt vời”, Tổng thống Mỹ xuất hiện với tâm thế thoải mái trong buổi họp báo cuối cùng, trong khi ông Starmer tập trung né tránh các điểm bất đồng.

Không nhà lãnh đạo nào bị sa lầy vào những câu hỏi nhạy cảm, cả hai đều khéo léo gạt đi các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên.

Mối quan hệ gắn bó

“Chúng tôi đã làm mới quan hệ đặc biệt cho một kỷ nguyên mới”, ông Starmer nói với báo giới.

“Quan hệ đối tác hôm nay là tín hiệu cho quyết tâm cùng nhau giành chiến thắng và mang lại lợi ích thực sự về việc làm, tăng trưởng, hóa đơn năng lượng thấp hơn, để người dân có thêm tiền trong túi mỗi tháng”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh sự gắn bó chặt chẽ giữa hai nước, đồng thời mô tả ông Starmer là một nhà đàm phán cứng rắn khi đạt được thỏa thuận thuế quan đầu tiên với Mỹ, dù Anh vẫn chưa giành được mức thuế thép thấp hơn từ Washington.

“Chúng ta mãi mãi gắn kết, mãi mãi là bạn và sẽ luôn là bạn”, ông Trump khẳng định.

Trước đó, tại một sự kiện doanh nghiệp, nhiều tên tuổi hàng đầu của Mỹ và Anh đã được hai nhà lãnh đạo chào đón khi công bố gói đầu tư kỷ lục 150 tỷ bảng (205 tỷ USD) từ Mỹ vào Anh, nằm trong gói tổng trị giá 250 tỷ bảng mà các quan chức cho rằng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Trump mô tả “mối quan hệ vô giá”

Ông Starmer cho biết những thỏa thuận này sẽ “thắp sáng quan hệ đặc biệt trong nhiều năm tới”. Ông Trump cũng không kém phần nồng nhiệt: “Mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta là vô giá.

“Chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời về tài chính cho cả hai bên… Tôi tin rằng đây là một mối liên kết không thể phá vỡ, bất kể chúng ta đang làm gì hôm nay. Tôi nghĩ nó là không thể phá vỡ”, ông Trump nói.

Ông Starmer đã định vị Anh là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư Mỹ, gắn với lĩnh vực tài chính, công nghệ và năng lượng, nhằm thu hút dòng vốn từ Mỹ để phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng nhấn mạnh một loạt thỏa thuận mới, bao gồm hiệp ước công nghệ với các công ty lớn từ Microsoft đến Nvidia và OpenAI, cam kết 31 tỷ bảng (42 tỷ USD), cùng khoản đầu tư 100 tỷ bảng từ tập đoàn Blackstone.

Theo Reuters