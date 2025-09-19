Ông Putin tiết lộ số lượng binh sĩ tham gia xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 700.000 binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine, chiếm gần một nửa lực lượng quân đội. Con số này cao hơn so với 600.000 được công bố hồi đầu năm 2024.

Khoảng 700.000 quân nhân Nga hiện đang có mặt tại tiền tuyến, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Gần một nửa lực lượng quân đội thường trực của Nga đang tham gia vào cuộc xung đột với Ukraine, ông Putin nói trong cuộc họp với các lãnh đạo các nhóm nghị sĩ trong hôm 18/9. Ông tiết lộ con số này trong phần thảo luận về chương trình “Thời đại Anh hùng”, sáng kiến nhằm đào tạo cựu binh cho các vị trí trong lĩnh vực công.

“Hơn 700.000 binh sĩ đang đóng dọc theo đường tiếp xúc, vì vậy chúng ta phải lựa chọn trong số họ. Chúng ta cần chọn ra những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này”, ông Putin cho biết.

Moscow hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật về số lượng binh sĩ tham chiến. Ước tính trước đó được ông Putin đưa ra hồi tháng 1/2024, khi ông cho biết có khoảng 600.000 binh sĩ đang ở trong khu vực chiến sự.

Tháng 9 năm ngoái, Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ con số danh nghĩa này đã được lấp đầy đến mức nào.

Về phía Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tính đến đầu năm nay Kiev có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng khi quân đội Nga liên tục giành thêm lãnh thổ tại Donbass và miền Đông Ukraine. Vào mùa xuân năm 2025, Nga đã hoàn toàn đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi khu vực Kursk, nơi Nga tiến quân vào hồi tháng 8/2024.

