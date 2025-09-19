Ukraine tuyên bố tiêu diệt loạt hệ thống phòng không Nga trị giá gần 90 triệu USD bằng UAV

Lực lượng UAV Ukraine phá hủy 3 hệ thống phòng không Tor-M2, Buk-M3 và Buk-M2 của Nga trong tháng 8, gây thiệt hại 80-90 triệu USD, làm gián đoạn kế hoạch tấn công.

Các lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã phá hủy 3 tổ hợp phòng không của Nga, ước tính trị giá từ 80–90 triệu USD trong tháng 8, theo Kyiv Post.

Theo báo cáo trên Telegram, các đơn vị thuộc Trung đoàn 412 “Nemesis” đã tấn công và tiêu diệt 2 hệ thống phòng không Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một radar của hệ thống Buk-M2.

“Kẻ thù đang thay đổi chiến thuật, cố gắng ngăn chặn chúng tôi, ẩn nấp, nhưng vô ích – các đòn đáp trả của chúng tôi vẫn bắt kịp mục tiêu”, báo cáo cho biết.

Đơn vị này cũng thông báo hiện chưa công bố video bằng chứng để tránh tiết lộ các phương pháp tác chiến mới.

“Khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi chắc chắn sẽ công bố”, thông cáo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các ảnh chụp màn hình từ camera gắn trên drone, ghi lại hình ảnh thiết bị Nga bị phá hủy, đã được công bố để xác nhận.

“Trung đoàn 412 Nemesis tiếp tục gây thiệt hại hàng triệu USD cho kẻ thù, săn lùng những tài sản quân sự giá trị nhất của chúng và phá vỡ các kế hoạch tấn công”, báo cáo bổ sung.

Hệ thống Tor-M2 (NATO gọi là SA-15 Gauntlet) là tổ hợp phòng không di động tầm ngắn do Almaz-Antey của Nga phát triển, có khả năng đánh chặn mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, drone và tên lửa dẫn đường. Được lắp đặt trên khung gầm bánh xích, Tor-M2 hoạt động như một hệ thống TELAR (xe vận chuyển, dựng, phóng và radar) tự vận hành.

Ra mắt tại Triển lãm Hàng không Moscow năm 2007, Tor-M2 là bản nâng cấp từ Tor-M1, với radar cải tiến, khả năng phóng khi đang di chuyển và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hóa. Hệ thống này có thể điều khiển cùng lúc 4 tên lửa, mang theo tối đa 16 tên lửa 9M338 với độ chính xác cao hơn và tầm bắn mở rộng.

Ngoài ra, nó còn có phiên bản bánh lốp (Tor-M2K) và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Năm 2020, Nga tuyên bố đã điều chỉnh Tor-M2 để bảo vệ các cơ sở dầu khí trọng yếu.

Buk-M3, trị giá khoảng 45 triệu USD, là một trong những hệ thống phòng không di động tiên tiến nhất của Nga. Nó có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và nhiều mối đe dọa trên không khác ở độ cao tới 35 km (115.000 feet) và tầm xa tới 70 km (44 dặm).

