Bé gái 14 tuổi mang khối “u quái” trong buồng trứng, suýt mất cơ hội làm mẹ

Những cơn đau bụng dưới kéo dài ở bé gái 14 tuổi từng bị nghĩ là đau bụng kinh hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng 12cm đã xoắn, đe dọa khả năng sinh sản.

Bé gái 14 tuổi đau bụng dưới suốt nhiều ngày. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng trong kỳ kinh nên chủ yếu theo dõi tại nhà.

Không ai ngờ sau những cơn đau tưởng chừng quen thuộc ấy lại là một khối u buồng trứng khổng lồ đang âm thầm đe dọa sức khỏe sinh sản của trẻ.

Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, gia đình mới vội đưa trẻ vào Khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Kết quả siêu âm khiến cả gia đình bàng hoàng: một khối u buồng trứng kích thước khoảng 12cm đã bị xoắn.

Khối u quái lớn trong người cô bé 14 tuổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó trẻ đau từng cơn, lúc đau lúc đỡ nên không nghĩ tình trạng nghiêm trọng.

“Gia đình không ngờ một bé gái mới 14 tuổi lại có thể mắc bệnh lý buồng trứng. Khi bác sĩ thông báo cháu có khối u lớn đã xoắn và cần mổ gấp, cả nhà thực sự hoảng loạn”, người nhà chia sẻ.

Khối u quái ở buồng trứng

Theo các bác sĩ, xoắn buồng trứng là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Khi buồng trứng bị xoắn, dòng máu nuôi dưỡng bị cắt đứt. Nếu chậm trễ, buồng trứng có thể thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Điều đó đồng nghĩa với việc trẻ có thể bị ảnh hưởng đến chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, ê-kíp phẫu thuật lập tức tiến hành tháo xoắn và xử trí khối u. Áp lực lớn nhất không chỉ là lấy khối u ra ngoài, mà còn phải chạy đua với thời gian để giữ lại buồng trứng cho bệnh nhi.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định đây là u bì buồng trứng (u quái trưởng thành), một dạng u lành tính khá thường gặp ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là loại u này có thể chứa tóc, da, mỡ, chất bã nhờn; hiếm hơn còn có thể xuất hiện mô sụn hoặc răng. Nghe kỳ lạ, nhưng đây là hiện tượng y học đã được ghi nhận từ lâu.

Theo bác sĩ, u bì buồng trứng phát sinh từ tế bào mầm của buồng trứng. Đây là loại tế bào có khả năng phát triển thành nhiều mô khác nhau trong cơ thể.

Ca phẫu thuật bóc tách khối u quái tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ u buồng trứng chỉ gặp ở phụ nữ trưởng thành hoặc đã sinh con. Đó là quan niệm sai lầm.

Trên thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em và trẻ gái đang trong tuổi dậy thì. Điều đáng nói là triệu chứng thường rất mơ hồ.

Trẻ có thể chỉ đau bụng dưới âm ỉ, đau tái diễn, đầy bụng hoặc khó chịu vùng bụng dưới. Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với đau bụng kinh, táo bón hay rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc xảy ra biến chứng nguy hiểm.

“Điều chúng tôi mong muốn là phụ huynh thay đổi suy nghĩ rằng đau bụng ở trẻ gái tuổi dậy thì luôn là đau bụng kinh hoặc rối loạn tiêu hóa”, BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, phần lớn u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên là lành tính. Tuy nhiên, phát hiện muộn có thể khiến trẻ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như xoắn buồng trứng, chảy máu hoặc hoại tử.

Khi đó, mục tiêu điều trị không đơn thuần là loại bỏ khối u. Quan trọng hơn là bảo tồn tối đa phần buồng trứng còn lành.

“Với trẻ gái tuổi vị thành niên, việc giữ lại buồng trứng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển nội tiết và khả năng sinh sản sau này”, BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài, đau tái diễn, đau đột ngột dữ dội, bụng to bất thường, rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn hoặc táo bón kéo dài.

Một lần thăm khám và siêu âm đúng thời điểm có thể giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bởi đau bụng tuổi dậy thì không phải lúc nào cũng là biểu hiện sinh lý bình thường.