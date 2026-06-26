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Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có gì đặc biệt về chất lượng và trang thiết bị?

Thanh Hằng
Thanh Hằng

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quy mô 1.000 giường bệnh chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở mới được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại và tổ chức đồng bộ với cơ sở chính, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.

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Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thời điểm chưa chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Như Hoàn.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thời điểm chưa chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Như Hoàn.

Ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm vướng mắc.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức vận hành không chỉ là một bệnh viện mới mà còn phải trở thành điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, là điểm hội tụ của trí tuệ, y đức, khoa học và lòng nhân ái.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: BV Bạch Mai.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương, cơ sở này còn giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Ý nghĩa lớn nhất của cơ sở mới là giúp người dân tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, đặc biệt với bệnh nhân cấp cứu, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính cần điều trị dài ngày.

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: BV Bạch Mai.

Việc rút ngắn quãng đường di chuyển không chỉ giúp giảm chi phí đi lại, ăn ở mà còn có thể quyết định cơ hội điều trị trong “thời điểm vàng” đối với nhiều ca bệnh nặng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cơ sở này còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện địa phương.

“Một Bạch Mai”, cùng chuẩn chất lượng

Điểm đặc biệt của cơ sở mới là được xây dựng và vận hành theo mô hình “Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng”.

Theo đó, hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ thông tin tại cơ sở Ninh Bình được tổ chức đồng bộ với cơ sở chính tại Hà Nội.

Điều này đồng nghĩa người bệnh khám, chữa bệnh tại Ninh Bình vẫn được tiếp cận quy trình kỹ thuật hiện đại, tiêu chuẩn chuyên môn cao và sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai.

Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở mới.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai.

Chúng tôi cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ của Bệnh viện Bạch Mai đến với người dân khu vực.”

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Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động. Ảnh: BV Bạch Mai.

Trung tâm y tế chuyên sâu quy mô lớn

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng với 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Bệnh viện có đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động, được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với nhiều chuyên ngành thế mạnh như cấp cứu - hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa và nhi khoa.

Cơ sở này được đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT cùng hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và từng bước hướng tới y học cá thể hóa.

Đặc biệt, cấp cứu - hồi sức, lĩnh vực làm nên thương hiệu của Bệnh viện Bạch Mai, tiếp tục là một mũi nhọn tại cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng yêu cầu điều trị các ca bệnh nguy kịch như đột quỵ, suy đa tạng, nhiễm khuẩn nặng hoặc chấn thương nặng.

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn trong chăm sóc sức khỏe khu vực, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

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Từ khóa:

#Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

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