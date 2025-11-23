Du khách Trung Quốc hủy chuyến ồ ạt: Nhật Bản đối mặt nguy cơ mất gần 10 tỷ USD

Nhật Bản có nguy cơ mất tới 10 tỷ USD trong 12 tháng tới khi gần nửa triệu du khách Trung Quốc hủy chuyến vì căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Nhật Bản sẽ khó có thể bù đắp nguồn thu bị mất nếu du khách Trung Quốc tiếp tục né tránh nước này trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao liên quan đến đảo Đài Loan, một công ty con của nhà cung cấp dữ liệu Fitch Solutions cảnh báo.

Trong một báo cáo nghiên cứu được công bố cuối tuần này, BMI, một chi nhánh của Fitch Solutions, cho biết sự sụt giảm kéo dài về lượng khách từ Trung Quốc sẽ “tác động đáng kể” đến các ngành bán lẻ và du lịch của Nhật Bản, bởi du khách Trung Quốc không chỉ là nguồn khách nước ngoài lớn nhất mà còn có mức chi tiêu cao hơn mức trung bình.

Trong ngắn hạn, ngành du lịch Nhật Bản có “rất ít lựa chọn thay thế” và “sẽ gặp khó khăn trong việc lấp đầy khoảng trống do du khách Trung Quốc để lại”, BMI nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng “các cửa hàng miễn thuế tại sân bay và chuỗi cửa hàng bách hóa lớn sẽ chịu tác động trực tiếp”.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã leo thang từ đầu tháng 11, khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gợi ý rằng Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã ban hành nhiều cảnh báo du lịch thúc giục công dân tránh đến Nhật Bản, trong khi nhiều hãng hàng không Trung Quốc cũng đưa ra chính sách hoàn tiền toàn bộ cho các chuyến bay đến Nhật đến hết năm nay.

Tính đến đầu tuần này, các hãng hàng không Trung Quốc đã nhận 491.000 yêu cầu hủy vé trên các đường bay đến Nhật Bản, theo một nhà phân tích ngành hàng không. Một sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc có thể khiến nền kinh tế Nhật Bản thiệt hại khoảng 1,49 nghìn tỷ yen (9,59 tỷ USD) trong năm tới, theo ước tính của một chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nomura có trụ sở ở Tokyo.

Theo BMI, trong quý III năm 2025, du khách Trung Quốc tại Nhật Bản chi tiêu trung bình 1.622 USD mỗi người, cao hơn mức chi tiêu trung bình 1.488 USD của du khách quốc tế nói chung.

Trong trung và dài hạn, Nhật Bản có thể phần nào bù đắp sự sụt giảm trong lượng du khách Trung Quốc nhờ “nhu cầu gia tăng” từ Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Đông Nam Á, BMI đánh giá.

“Tuy nhiên, việc khôi phục hoàn toàn hệ thống bán lẻ giá trị cao vốn được thúc đẩy bởi du khách Trung Quốc là điều khó xảy ra”, báo cáo nhận định thêm.

Các nguồn tin trong ngành du lịch, bao gồm một nhà điều hành khách sạn tại Nhật Bản, cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động lên các hãng bay, đại lý đặt phòng và dịch vụ lưu trú.

Theo ông Mayur Patel, Trưởng bộ phận châu Á của công ty phân tích hàng không OAG Aviation, các hãng hàng không có thể cần vài tuần để điều chỉnh số lượng ghế nhằm ứng phó với tình trạng sụt giảm đặt vé trên các tuyến bay Trung – Nhật.

Ông dự đoán rằng đến dịp Giáng sinh, Nhật Bản sẽ phần lớn bù đắp được lượng khách thiếu hụt nhờ các đặt phòng từ những quốc gia thứ ba và từ những du khách Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị.

Ông Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành công ty marketing và công nghệ du lịch China Trading Desk, cho biết lượt tìm kiếm của du khách Trung Quốc đối với các chuyến đi Singapore đã tăng khoảng 15% tính đến ngày 18/11 so với tuần trước đó.

Theo ông Bhatt, Singapore được đánh giá cao trong phân khúc du lịch gia đình tại Trung Quốc nhờ vị trí gần, an toàn và việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc phổ biến. Ông cho biết thêm rằng các chuyến đi đến Hàn Quốc và các tour Malaysia – Singapore – Thái Lan cũng rất được khách Trung Quốc ưa chuộng.

