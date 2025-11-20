Video quan chức Nhật cúi đầu trước quan chức Trung Quốc khiến Tokyo phản ứng

Hình ảnh nhà ngoại giao Nhật Bản cúi đầu trước người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh gây tranh cãi. Tokyo phản ứng dữ dội, yêu cầu Bắc Kinh giải thích về việc truyền thông tác nghiệp.

Hình ảnh một nhà ngoại giao Nhật Bản dường như cúi chào người đồng cấp Trung Quốc sau cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 18/11 vừa qua đã khiến Tokyo phản đối, cho rằng họ không được thông báo về việc truyền thông tác nghiệp sau cuộc họp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan tới phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan.

Cuộc gặp hôm thứ Ba giữa Trưởng ban châu Á của Trung Quốc, ông Liu Jinsong, và người đồng cấp Nhật Bản Masaaki Kanai kết thúc mà không đạt được đồng thuận.

Video ghi lại cảnh ông Liu và ông Kanai – với hashtag “Quan chức Nhật cúi đầu khi nghe phía Trung Quốc nói” – được đăng tải sau cuộc gặp bởi tài khoản Yuyuan Tantian, thuộc đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Video sau đó đã bị xóa.

Trong đoạn clip, ông Kanai được nhìn thấy hơi cúi đầu khi ông Liu phát biểu, hai tay trong túi quần, sau cuộc hội đàm. Ông Liu mặc vest theo phong cách phổ biến trong phong trào sinh viên phản đế những năm 1920 và đeo huy hiệu quốc huy Trung Quốc trên ve áo.

Cuộc hội đàm giữa ông Masaki Kanai (trái) và ông Liu Jinsong Ảnh: AFP.

Tokyo đã phản đối Bắc Kinh về việc truyền thông tác nghiệp liên quan đến hai quan chức này sau cuộc gặp.

“Chúng tôi đã đề cập vấn đề này với phía Trung Quốc về các sắp xếp báo chí được thực hiện mà không có sự phối hợp với phía Nhật Bản”, Bộ trưởng Chánh văn phòng Nhật Bản Minoru Kihara nói với báo chí tại Tokyo hôm thứ Tư.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đáp lại rằng Bắc Kinh không sắp xếp việc chụp ảnh hay quay phim với các cơ quan truyền thông.

“Thực tế, tôi nhận thấy hầu hết các phóng viên tại hiện trường là từ các cơ quan truyền thông Nhật Bản”, bà nói thêm.

Ông Kanai, người đứng đầu Cục châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã đến thủ đô Trung Quốc hôm đầu tuần này sau khi Bắc Kinh khuyến cáo công dân tránh đi Nhật trong thời gian tới và cân nhắc lại việc du học tại nước này, với lý do rủi ro an toàn.

Căng thẳng leo thang kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước Ủy ban Quốc hội ngày 7/11 rằng một cuộc tấn công của Bắc Kinh vào đảo Đài Loan có thể tạo ra “tình huống đe dọa sinh tồn” đối với Nhật Bản và có thể biện minh cho việc can thiệp quân sự của Nhật.

Bắc Kinh coi phát biểu của bà Takaichi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và yêu cầu bà rút lại tuyên bố – điều mà bà từ chối.

Hôm thứ Tư, ông Kihara cho biết Tokyo đang tìm kiếm đối thoại với Bắc Kinh nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

“Chính sách của chúng tôi không thay đổi: giảm thách thức và vấn đề tồn đọng, đồng thời tăng cường hiểu biết và hợp tác thông qua nỗ lực chung”, ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và có hành động thích hợp”.

Trong cuộc gặp, ông Liu yêu cầu ông Kanai rằng Thủ tướng Nhật phải rút lại phát ngôn, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Kanai không trả lời báo chí sau cuộc gặp, trong khi ông Liu nói ông “rất không hài lòng” với kết quả, theo truyền thông Trung Quốc.

Liên quan tới cảnh báo du lịch, ông Kanai “mạnh mẽ” yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp thích hợp và khẳng định tình hình an ninh của Nhật chưa xấu đi. Ông cũng yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật tại nước này.

Hôm thứ Tư, một tàu du lịch Trung Quốc đã hủy kế hoạch dừng tại Miyakojima, Okinawa, phía nam Nhật Bản, với lý do hành khách yêu cầu không tới đó, theo báo chí.

Theo SCMP