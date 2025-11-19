Bị Trung Quốc cấm cửa hải sản, Nhật Bản tính toán thiệt hại giữa căng thẳng ngoại giao

Trung Quốc thông báo cấm toàn bộ hải sản Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan. Lệnh cấm và làn sóng tẩy chay du lịch Nhật được dự báo gây thiệt hại nặng cho Tokyo.

Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng nước này sẽ cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nhật, theo các hãng truyền thông đưa tin hôm 19/11, trong diễn biến mới nhất của cuộc đối đầu ngoại giao ngày càng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Căng thẳng giữa hai nước bùng lên sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói trong tháng này rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật có thể kích hoạt một phản ứng quân sự.

Trung Quốc đã yêu cầu bà rút lại phát biểu và kêu gọi công dân không du lịch đến Nhật Bản, dẫn đến hàng loạt hủy tour có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Khi được hỏi về các thông tin trên trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả nếu hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng sẽ không tìm được thị trường".

Bà nhấn mạnh rằng nếu bà Takaichi không rút lại phát biểu, Trung Quốc sẽ buộc phải áp dụng những biện pháp đáp trả “kiên quyết và mạnh mẽ”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara nói với báo giới rằng Tokyo chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Trung Quốc về lệnh cấm hải sản.

Chỉ vài tháng trước, Bắc Kinh đã nới lỏng một phần các hạn chế đối với hải sản Nhật Bản, vốn được áp đặt sau quyết định của Tokyo hai năm trước cho xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima – nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011 sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng.

Theo đài NHK và hãng Kyodo News, Trung Quốc thông báo với Nhật rằng việc tái áp đặt lệnh cấm mang lý do cần theo dõi thêm hoạt động xả nước này.

Đối mặt với làn sóng công kích dữ dội từ một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nhật và truyền thông Trung Quốc nhằm vào bà Takaichi, Tokyo hôm đầu tuần này đã cảnh báo công dân Nhật tại Trung Quốc nên tăng cường cảnh giác và tránh những nơi đông người.

Tokyo cho biết phát biểu của bà Takaichi tại Quốc hội phù hợp với lập trường của chính phủ, cho thấy chưa có dấu hiệu đột phá nào trong quan hệ với Trung Quốc.

Nhật Bản tính toán thiệt hại

Trung Quốc từng tuyên bố hồi tháng 6 rằng họ sẽ nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ hầu hết các tỉnh của nước này, chỉ trừ 10 tỉnh (trên tổng số 47 tỉnh).

Việc tái áp đặt lệnh cấm sẽ là đòn giáng mạnh đối với nhiều doanh nghiệp đang mong muốn quay lại thị trường từng chiếm hơn 1/5 tổng xuất khẩu hải sản của Nhật.

Gần 700 doanh nghiệp Nhật đã nộp đơn xin đăng ký lại để xuất hàng sang Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết hôm 18/11. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3 doanh nghiệp được chấp thuận.

Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sò điệp lớn nhất của Nhật và cũng là khách hàng lớn của sản phẩm hải sâm.

Trong bối cảnh hiện tại, lệnh tẩy chay du lịch Nhật Bản của Trung Quốc có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với nền kinh tế Nhật vốn đang chao đảo.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, ngành du lịch chiếm khoảng 7% GDP của Nhật và là động lực tăng trưởng quan trọng trong những năm gần đây. Du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng 1/5 lượng khách.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã triển khai hoàn tiền cho các tuyến bay đến Nhật đến ngày 31/12, với ước tính khoảng 500.000 vé đã bị hủy.

Một nhân viên ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết họ được quản lý thông báo không cấp phép du lịch Nhật “trong thời gian này”. Người này từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm, theo Reuters.

Các diễn viên hài, ban nhạc Nhật hủy show diễn

Một hội nghị học giả hai nước dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào thứ Bảy tuần này đã bị hoãn do hệ quả chính trị, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Một sự kiện thúc đẩy quan hệ hữu nghị Nhật – Trung dự kiến tổ chức ngày 21/11 tại Hiroshima cũng bị hủy.

Nhiều nghệ sĩ Nhật cũng bị cuốn vào làn sóng căng thẳng.

Các buổi biểu diễn của nhóm diễn viên hài Nhật tại một lễ hội ở Thượng Hải đã bị hủy vì “lý do bất khả kháng”, công ty giải trí Yoshimoto Kogyo cho biết hôm thứ Ba.

Lịch chiếu một số phim Nhật sắp ra mắt tại Trung Quốc bị đình chỉ, trong khi một nhóm nhạc nam Nhật đã hủy sự kiện gặp gỡ fan ở Quảng Châu với lý do “sự kiện bất khả kháng”.

Một số nghệ sĩ Nhật nổi tiếng tại Trung Quốc đã cố gắng xoa dịu dư luận bằng những thông điệp thể hiện sự ủng hộ Trung Quốc.

“Đất nước Trung Quốc giống như quê hương thứ hai của tôi và tất cả bạn bè Trung Quốc đều là gia đình thân thiết, tôi sẽ luôn ủng hộ chính sách Một Trung Quốc”, ca sĩ Nhật MARiA viết trên Weibo hôm thứ Ba.

Theo Reuters