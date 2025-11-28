Đồng minh quyền lực nhất của ông Zelensky bị khám xét nhà trong chiến dịch "Midas"

Nhà chức trách Ukraine bất ngờ lục soát nhà riêng của ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Zelensky, liên quan cuộc điều tra tham nhũng “Midas” trong ngành năng lượng.

Các điều tra viên của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO) đã tiến hành các cuộc khám xét trong khu vực tòa nhà chính phủ trong hôm 27/11, các hành động điều tra được cho là nhắm vào ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống.

Hãng truyền thông Ukrainska Pravda là đơn vị đầu tiên đưa tin về diễn biến này.

“Các phóng viên của UP đã ghi lại được cảnh khoảng 10 nhân viên NABU và SAPO bước vào khu chính phủ”, bản tin cho biết.

Sau đó, nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak thuộc đảng Holos đã xác nhận các cuộc khám xét trên Telegram.

“NABU và SAPO đang tiến hành khám xét tại [nhà riêng của] ông Andriy Yermak sáng nay. Nếu có gì xảy ra, hãy sẵn sàng bảo vệ NABU/SAPO khi cần thiết”, ông Zheleznyak viết.

Trong một bài đăng trên Telegram lúc 9h46 sáng 28/11, ông Yermak xác nhận rằng các cuộc khám xét đang diễn ra.

“Hôm nay, NABU và SAPO thực sự đang tiến hành các hành động tố tụng tại nhà tôi. Không có bất kỳ trở ngại nào đối với các điều tra viên”, ông viết.

Theo ông Yermak, các điều tra viên đã được cho phép tiếp cận toàn bộ căn hộ.

“Các luật sư của tôi đang có mặt, phối hợp với lực lượng chấp pháp. Về phía tôi, tôi hỗ trợ hoàn toàn”, ông nói thêm.

Hiện chưa có thông tin chính thức về vụ án cụ thể dẫn đến việc khám xét nhà ông Yermak. Tuy nhiên, nhà báo Christopher Miller của Financial Times (FT) cho biết một số nguồn tin xác nhận rằng các cuộc khám xét có liên quan đến chiến dịch điều tra tham nhũng quy mô lớn mang tên “Midas”.

“Các nguồn tin của tôi cho biết cuộc khám xét tại nhà riêng của ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, có liên quan đến cuộc điều tra ‘Midas’ – cuộc điều tra sâu rộng về cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng Ukraine”, ông Miller viết trên X.

NABU cũng xác nhận việc khám xét nhà của ông Yermak.

“NABU và SAPO đang tiến hành các hành động điều tra (khám xét) tại Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Các hành động này được ủy quyền và diễn ra trong khuôn khổ điều tra. Chi tiết sẽ được cập nhật”, cơ quan này tuyên bố.

Đáng chú ý, ngày 25/11, Giám đốc NABU Semen Kryvonos cho biết ông tin rằng vụ án tham nhũng Midas trong lĩnh vực năng lượng sẽ tiếp tục mở rộng khi điều tra tiến triển, và nhiều nghi can mới có thể bị khởi tố.

Tin đồn về nguy cơ sụp đổ chính trị của ông Yermak gia tăng sau loạt bê bối tham nhũng liên quan đến ngành năng lượng, khiến phe đối lập yêu cầu cách chức toàn bộ chính phủ và lập liên minh Quốc hội mới.

Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk đã đệ đơn từ chức sau khi điều tra viên phát hiện các quan chức đương nhiệm và cựu lãnh đạo của công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom đã thao túng hợp đồng để nhận hối lộ và rửa tiền khoảng 100 triệu USD thông qua một văn phòng bí mật.

Tuần trước, sau nhiều ngày đồn đoán rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể chịu thua trước áp lực và sa thải ông Yermak vì bê bối, ông Zelensky đã gửi tín hiệu tới phe của mình trong quốc hội rằng vị trí của ông Yermak vẫn an toàn – ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Theo các nguồn tin mà Ukrainska Pravda trích dẫn, nghị sĩ Mariana Bezuhla đã trực tiếp hỏi ông Zelensky liệu ông có dự định sa thải ông Yermak hoặc các quan chức cấp cao khác hay không.

Một nguồn tin mô tả: “Ông Zelensky nói rằng vấn đề nhân sự trong Văn phòng Tổng thống thuộc thẩm quyền của Tổng thống, và ông khẳng định rằng ông Yermak sẽ không bị cách chức”.

Ông Zelensky tiếp tục củng cố lập trường đó trong bài phát biểu buổi tối, khi mô tả cuộc gặp với các nghị sĩ thuộc đảng Người phụng sự Nhân dân của ông.

“Có nhiều vấn đề, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm. Nhưng có một điều rõ ràng: mọi người phải làm việc vì Ukraine, và mọi thứ sẽ diễn ra như vậy”, ông nói.

Politico đưa tin rằng bốn nguồn tin trong quốc hội cho biết tình hình đặc biệt nhạy cảm với ông Zelensky, vì một phần áp lực yêu cầu cách chức ông Yermak lại đến từ chính nội bộ đảng cầm quyền.

“Những cuộc tấn công nhằm vào một đồng minh then chốt ở thời điểm nhạy cảm như vậy là điều khó có thể xảy ra”, Politico viết. “Kiev đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ, và Tổng thống phải thuyết phục các đồng minh phương Tây rằng Ukraine vẫn là nơi an toàn để rót hàng tỷ euro hỗ trợ tài chính quan trọng”.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với The Atlantic, ông Yermak đã lần đầu chia sẻ chi tiết về cuộc điều tra và áp lực ngày càng tăng đòi ông từ chức, nói rằng sức ép đối với ông là vô cùng lớn. Ông nhấn mạnh rằng vụ án này rất nhạy cảm và đòi hỏi “một cuộc điều tra khách quan, độc lập và không chịu ảnh hưởng chính trị”.

Ông Yermak lưu ý rằng việc ông Zelensky bổ nhiệm ông làm trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, bất chấp tranh cãi, cho thấy Tổng thống tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

Người dân Ukraine, ông nói, có thể thấy rằng ông đã sát cánh cùng ông Zelensky “trong tất cả những thời khắc khó khăn, bi thương và nguy hiểm nhất” của cuộc chiến.

“Ông ấy tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ đàm phán có thể quyết định vận mệnh đất nước”, ông Yermak nói, đồng thời cho biết nếu người dân ủng hộ Tổng thống, “thì điều đó sẽ trả lời mọi câu hỏi”.

Theo Kyiv Post