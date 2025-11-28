Tại sao Ba Lan phải nâng cấp F-16 và mua thêm AIM-120D-3 đúng lúc Nga tung R-77M?

Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 500 triệu USD với Mỹ để mua tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar AIM-120D-3 cho phi đội F-35A tương lai và các máy bay chiến đấu hiện có, gồm F-16C/D. Trước đó, Washington đã phê duyệt đề xuất bán tới 400 tên lửa loại này.

Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đặt mua 32 chiếc F-35A theo hợp đồng trị giá 4,6 tỷ USD vào tháng 1/2020. Đến tháng 8/2025, Ba Lan ký tiếp hợp đồng 3,8 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 48 chiến đấu cơ F-16C/D Block 52+ lên chuẩn F-16V, giúp hệ thống điện tử hàng không của chúng đạt mức tương đương với F-35.

AIM-120 từ lâu đã là vũ khí chủ lực của quân đội Mỹ và các đối tác chiến lược trong gần ba thập kỷ, được sử dụng cho tác chiến không đối không ngoài tầm nhìn. Biến thể nâng cấp sâu AIM-120D hiện là loại tên lửa không đối không mạnh nhất từng được Mỹ xuất khẩu.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Ảnh: MW.

Việc Ba Lan đặt mua AIM-120D diễn ra chỉ vài tháng sau khi xuất hiện xác nhận rằng các tiêm kích thế hệ 4 tiên tiến của Nga đã bắt đầu tích hợp tên lửa đối trọng R-77M, vốn trước đây được cho là chỉ trang bị cho phi đội Su-57 thế hệ 5 của nước này. AIM-120D có tầm bắn ước tính khoảng 160 km, trong khi R-77M của Nga đạt khoảng 200 km.

Tên lửa Nga được đánh giá sở hữu một số lợi thế đáng kể, đặc biệt là radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), giúp tăng khả năng kháng nhiễu và cho công suất mạnh hơn so với radar mảng quét cơ học trên AIM-120. R-77M cũng dùng công nghệ anten mảng pha chủ động cho phép tên lửa có góc quan sát rộng hơn, giúp mục tiêu khó thoát khỏi sự khóa bám.

Hình ảnh nguồn mở đầu tiên của Su-35S với các tên lửa R-77M, cùng với R-77-1 và R-73. Ảnh: MW.

Lực lượng vũ trang Ba Lan thời gian qua đã đầu tư mạnh vào mua sắm vũ khí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga, đồng thời lực lượng bán quân sự Ba Lan như Polish Volunteer Corps đã tham chiến với số lượng lớn trên tiền tuyến cùng quân đội Ukraine. Khi các lực lượng Ukraine và phương Tây ngày càng gặp khó khăn trên chiến trường, khả năng lực lượng Ba Lan và Nga hoạt động gần nhau hơn đang tăng lên.

Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan Rajmund Andrzejczak vào cuối năm 2024 từng dự báo một chính sách răn đe mới với Nga trong trường hợp Moscow kiểm soát hoàn toàn Ukraine – một trong nhiều dấu hiệu cho thấy nhận thức đang dần dịch chuyển trong phương Tây rằng khi cuộc chiến ở Ukraine có nguy cơ thất bại, ưu tiên phòng thủ cần chuyển sang việc củng cố các biên giới mở rộng của NATO trước sức mạnh quân sự Nga.

Việc Ba Lan triển khai phi đội F-35 với năng lực không đối không tiên tiến sẽ giúp Không quân Ba Lan đứng ở vị trí thuận lợi trước bối cảnh chiến lược mới này.

Theo MW