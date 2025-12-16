Một công ty lọc hoá dầu ước lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong quý IV

Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) ước lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong quý IV, đảo chiều từ mức lỗ cùng kỳ năm trước. Năm 2025, công ty đạt 4.541 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 262% kế hoạch.

CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch quản trị.

Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn vượt 8%, doanh thu 142.298 tỷ đồng vượt 2%, lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, vượt 262% kế hoạch. Công ty nộp ngân sách nhà nước 14.250 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch quản trị.

Ước tính riêng quý IV, doanh thu BSR ước đạt 38.341 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 2.038 tỷ đồng, trong khi quý IV/2024 lỗ 102 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. * là kết quả ước tính.

BSR đánh giá 2025 là năm mà thị trường năng lượng thế giới biến động với cường độ lớn, gắn chặt với địa chính trị và sự dịch chuyển nhu cầu toàn cầu.

Giá dầu thô Brent giảm gần 20%, từ mức 79 USD/thùng xuống khoảng 64 USD/thùng vào cuối năm, trong đó có những thời điểm giá dầu thô biến động hơn 16% chỉ trong một tuần.

Ngoài ra, cơ cấu giá sản phẩm cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các tổ hợp lọc hóa dầu trong khu vực. Tỷ giá USD/VND tăng cao cũng là áp lực lớn với việc nhập khẩu dầu thô nguyên liệu của BSR.

Bên cạnh các yếu tố trên, xu hướng chuyển dịch năng lượng và việc mở rộng sử dụng nhiên liệu E10 cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong năm 2025, BSR cho biết đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận.

Công ty cũng tận dụng hiệu quả cửa sổ cơ hội khi giá dầu thô giảm nhưng giá sản phẩm không giảm tương ứng hoặc thậm chí có lúc giá sản phẩm đi ngược với chiều giảm của giá dầu thô, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận.

Với dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Wood McKenzie và Platts, giá dầu thô Dated Brent năm 2026 sẽ xuống dưới 60 USD/thùng do nguồn cung dư thừa kéo dài từ các nước OPEC+. Vì thế, doanh thu hợp nhất của BSR năm 2026 dự kiến sẽ thiếu hụt so với kế hoạch hơn 32.000 tỷ đồng.

“Trong điều kiện nhà máy đã vận hành ở mức công suất cao hơn rất nhiều công suất thiết kế thì đây là một thách thức lớn”, BRS cho biết.