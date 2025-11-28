5 điểm nhấn trong bài phát biểu của ông Putin về kế hoạch hòa bình Ukraine

Ông Vladimir Putin phản hồi đề xuất hòa bình của Mỹ, bác bỏ tính hợp pháp của chính quyền Kiev và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ tuyến phòng thủ Ukraine, đồng thời hé lộ các bước đàm phán tiếp theo tại Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đề xuất của Mỹ có thể đặt nền móng cho một thỏa thuận trong tương lai, nhưng còn rất nhiều điểm cần được làm rõ.

Ông Putin đã nhắc lại lập trường của Moscow sau điều mà thư ký báo chí của ông, ông Dmitry Peskov, gọi là “cơn cuồng loạn thông tin” xoay quanh các khuôn khổ tiềm năng nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến chủ đề này cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc họp báo tại Bishkek, Kyrgyzstan hôm 27/11, khi ông kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Trung Á này.

Ông Putin cho biết Moscow nhìn nhận tích cực ở mức tổng thể đối với lộ trình hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng vẫn cần “lượng công việc khổng lồ” trước khi bất kỳ phần nào của kế hoạch có thể được triển khai.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc ký kết thỏa thuận hòa bình với chính quyền Ukraine hiện nay là “bất khả thi về mặt pháp lý”, bởi theo Moscow, họ đã không còn tính chính danh.

Dưới đây là những điểm chính trong phát biểu của ông Putin.

Đề xuất hòa bình của Mỹ

Ông Putin cho biết Nga không loại trừ khả năng đề xuất của Mỹ có thể trở thành “nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận tương lai nào”.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng cho đến nay, phía Mỹ mới chỉ nêu ra một loạt vấn đề cần được thảo luận và định hình rõ ràng hơn. Vì thế, hiện tại “còn quá sớm” để nói đến một dự thảo thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh.

Ông cũng thừa nhận rằng chính quyền Mỹ “đã tính đến lập trường của chúng tôi… ở một số phương diện”.

Chính quyền Ukraine bị xem là không hợp pháp

Ông Putin gọi việc ký thỏa thuận với Kiev là “bất khả thi về mặt pháp lý”.

Theo ông, việc Ukraine không tổ chức bầu cử Tổng thống là “một sai lầm chiến lược và cơ bản”, khiến ông Volodymyr Zelensky trở thành một nhà lãnh đạo không còn chính danh.

Ông Zelensky đã từ chối tổ chức bầu cử vào tháng 5/2024 với lý do thiết quân luật. Moscow cho rằng khi nhiệm kỳ của ông đã hết hạn, mọi quan chức mà ông bổ nhiệm cũng sẽ mất tính chính danh, khiến mọi thỏa thuận họ ký kết không còn giá trị pháp lý.

Tiến triển quân sự của Nga

Theo ông Putin, toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Zaporozhye đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi quân đội Nga “đang vòng qua toàn bộ tuyến công sự của Kiev”.

Ông mô tả: “Cụm quân ‘Dniepr’ của chúng tôi đang đối mặt họ từ một phía, trong khi nhóm ‘Vostok’ đang bao vây từ phía bắc”.

Ông nói thêm rằng những bước tiến này không bị phương Tây bỏ qua, và nhiều tiếng nói trong giới lãnh đạo phương Tây đang thúc giục chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt trước khi chiến tuyến “gục đổ hoàn toàn”.

Theo ước tính của ông Putin, chỉ riêng trong tháng 10, Ukraine mất 47.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được khoảng 16.500, cùng tình trạng đào ngũ lan rộng khiến tình hình “càng bi đát hơn”.

Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ chấm dứt giao tranh khi quân đội Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga mà họ đang chiếm đóng.

“Nếu họ không rời đi, chúng tôi sẽ buộc họ rời đi”, ông kết luận.

An ninh châu Âu

Ông Putin bác bỏ tuyên bố từ một số quan chức EU rằng Nga có ý đồ tấn công các nước láng giềng phương Tây.

Ông cho rằng các lãnh đạo châu Âu có thể đang “tạo ra ảo ảnh cho dân chúng” hoặc “phục vụ lợi ích các tập đoàn quốc phòng”.

“Có thể họ đang cố vực dậy vị thế chính trị nội bộ khi nền kinh tế quá ảm đạm. Nhưng với chúng tôi, tất nhiên, đó chỉ là những lời nói dối”, ông nói.

Ông Putin nói rằng Moscow sẵn sàng thảo luận về an ninh châu Âu với mọi bên quan tâm, và nhắc lại đề xuất đàm phán mà Nga từng nêu ra trước đây.

Chia rẽ trong phương Tây cản trở nỗ lực hòa bình

Bình luận về các tài liệu rò rỉ gần đây liên quan đến cuộc trao đổi giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin cho rằng vụ việc đã phơi bày một “vấn đề lớn”.

Ông nói rằng các lực lượng có “quan điểm mâu thuẫn trong tập thể phương Tây và trong chính nước Mỹ” đang đấu đá nhau về việc nên làm gì để chấm dứt chiến tranh.

Ông nhắc lại rằng sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8, Washington và Moscow dường như đã đạt đồng thuận về một số điểm cốt lõi – nhưng ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump áp lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Bước tiếp theo

Ông Putin tiết lộ rằng Nga đang chuẩn bị đón các quan chức Mỹ tới Moscow vào tuần tới để tiếp tục thảo luận về lộ trình hòa bình.

Dù chưa rõ ai sẽ sang Nga, ông nói rằng phái đoàn Moscow sẽ bao gồm các quan chức Bộ Ngoại giao cùng cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky và Yury Ushakov.

Theo RT