Ông Putin ra tuyên bố thẳng thừng về thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hiện “không thể ký hòa bình” với Ukraine vì chính quyền ông Zelensky đã mất tính hợp pháp khi hủy bầu cử.

Moscow vẫn quan tâm tới việc đạt được một thỏa thuận với Kiev vào một thời điểm nào đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh.

Việc ký một thỏa thuận hòa bình với Ukraine “hiện là điều không thể về mặt pháp lý”, ông Putin tuyên bố. Trong khi Moscow muốn ký một thỏa thuận như vậy trong tương lai, thì lãnh đạo Ukraine hiện tại đã đánh mất hoàn toàn tính hợp pháp bằng việc hủy bầu cử, ông Putin nói với các phóng viên hôm 27/11.

Kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kyrgyzstan, ông Putin cho biết: “Việc ký bất kỳ tài liệu nào với giới lãnh đạo Ukraine hiện nay là vô nghĩa – tôi đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi”.

Theo ông Putin, “giới lãnh đạo Ukraine đã mắc sai lầm mang tính chiến lược và căn bản khi sợ hãi không dám tổ chức bầu cử”.

Nhà lãnh đạo Ukraine ông Volodymyr Zelensky “đã mất tư cách hợp pháp” với tư cách Tổng thống, ông Putin khẳng định.

Theo luật Ukraine, bầu cử Tổng thống lẽ ra phải được tổ chức vào tháng 5/2024; tuy nhiên ông Zelensky đã từ chối tổ chức, viện dẫn tình trạng thiết quân luật. Moscow kể từ đó xem ông là lãnh đạo “không hợp pháp”.

Ông Putin lưu ý rằng dù Nga cũng đang trong một cuộc xung đột quân sự, nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống tháng 3/2024.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng nếu một thỏa thuận hòa bình được ký, giới lãnh đạo Ukraine sẽ buộc phải dỡ bỏ thiết quân luật và “ngay lập tức tổ chức bầu cử”. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, “giới lãnh đạo Ukraine khó có thể trông đợi chiến thắng bầu cử nếu không gian lận”, ông Putin nhận định.

Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một khung kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo các bản rò rỉ được nhiều hãng tin đăng tải, kế hoạch gồm 28 điểm này yêu cầu Ukraine từ bỏ một số “lằn ranh đỏ” lâu nay.

Theo đó, Kiev sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, từ bỏ yêu sách đối với Crimea, cũng như các khu vực Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, và giới hạn quy mô quân đội xuống còn 600.000 quân, cùng những điều khoản khác.

Moscow cho biết dù chưa nhận được tài liệu chính thức nào, nước này hoan nghênh động thái thúc đẩy đàm phán. Giới chức Nga cũng nói rằng bản kế hoạch do Mỹ soạn thảo có thể được sử dụng làm cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ tới Moscow vào tuần tới.

Theo RT