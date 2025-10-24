Đồng minh của Mỹ chế tạo tàu ngầm 3.600 tấn được trang bị tên lửa hành trình để đối phó Trung Quốc

Hàn Quốc vừa hạ thủy tàu ngầm tấn công Jang Yeong-sil, chiếc đầu tiên trong loạt Changbogo-III Batch-II. Tàu được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, trang bị hệ thống chiến đấu tiên tiến và khả năng phóng tên lửa hành trình.

Hàn Quốc hôm thứ Tư vừa qua đã hạ thủy tàu ngầm Changbogo-III Batch-II đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng năng lực hải quân tự chủ của nước này. Buổi lễ ra mắt tàu ngầm Jang Yeong-sil (SS-087) được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Hanwha Ocean ở thành phố Geoje, phía nam Busan.

Với lượng giãn nước 3.600 tấn, đây là chiếc tàu dẫn đầu trong loạt sản xuất thứ hai thuộc chương trình Changbogo-III do Hàn Quốc tự phát triển, được thiết kế nhằm tăng cường năng lực răn đe dưới nước của Hải quân Hàn Quốc.

“Việc hạ thủy tàu ngầm Jang Yeong-sil đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình xây dựng lực lượng hải quân tinh nhuệ và hiện đại”, Đô đốc Kang Dong-gil, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, phát biểu tại buổi lễ. “Được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, con tàu này sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc bảo vệ chủ quyền hàng hải của chúng ta”.

Con tàu được đặt theo tên nhà khoa học kiêm nhà phát minh Jang Yeong-sil sống ở thế kỷ 15, thể hiện niềm tự hào và tự tin ngày càng lớn của Hàn Quốc trong việc phát triển công nghệ hải quân tiên tiến.

Tàu ngầm dài 89 mét (292 feet) này được trang bị hàng loạt cải tiến vượt trội so với thế hệ trước, bao gồm cảm biến tinh vi hơn, khả năng tàng hình tốt hơn, cùng thời gian hoạt động dưới nước lâu hơn.

Đặc biệt, Jang Yeong-sil được cho là sở hữu hệ thống chiến đấu tiên tiến và khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công đất liền, cho phép hoạt động xa ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh rằng con tàu được thiết kế và chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, phản ánh mục tiêu tự chủ chiến lược trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo kế hoạch, tàu ngầm sẽ tiến hành chạy thử nghiệm trên biển và kiểm định hệ thống trước khi được bàn giao cho hạm đội vào cuối năm 2027. Sau giai đoạn huấn luyện thủy thủ đoàn, tàu sẽ chính thức gia nhập biên chế chiến đấu.

Tàu ngầm thế hệ mới – biểu tượng tự cường công nghệ Hàn Quốc

Chương trình Changbogo-III (tên khác KSS-III) là dự án tàu ngầm nội địa hoàn chỉnh đầu tiên của Hàn Quốc, hướng tới việc phát triển dòng tàu có khả năng tác chiến linh hoạt ở cả vùng nước nông ven bờ lẫn vùng biển sâu.

Phiên bản Batch-II kế thừa kinh nghiệm từ thế hệ đầu, tích hợp hệ thống động cơ đẩy cải tiến, giảm độ ồn thủy âm, và tăng tự động hóa để phục vụ các nhiệm vụ dài ngày.

Hanwha Ocean, tiền thân là Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), là nhà đóng tàu chính của dòng KSS-III. Công ty này đã góp phần đưa Hàn Quốc từ một quốc gia nhập khẩu tàu ngầm trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu hoàn chỉnh.

“Thành công của dự án này là kết quả của nhiều thập kỷ tích lũy công nghệ và hợp tác công nghiệp”, Hanwha Ocean tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực phát triển tàu ngầm”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, việc ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến là chìa khóa để hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh căng thẳng khu vực Đông Bắc Á ngày càng leo thang.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh hải quân dựa trên công nghệ quốc phòng tiên tiến, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền hàng hải của đất nước”, Hải quân Hàn Quốc tuyên bố.

Tàu ngầm Jang Yeong-sil được xem là biểu tượng của thế hệ phòng thủ hải quân mới của Hàn Quốc, giúp nước này ứng phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa dưới biển, đồng thời mở ra tiềm năng xuất khẩu công nghệ tàu ngầm tiên tiến sang các quốc gia khác.

Theo IE