“Cô gái 1 nhân dân tệ”: Cuộc đời thầm lặng phía sau biểu tượng xuất hiện trên tờ tiền Trung Quốc

Gần 50 năm sau khi xuất hiện trên tờ tiền nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc, người phụ nữ từng được gọi là “cô gái 1 NDT” bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý nhờ một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Một người nổi tiếng trên mạng tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đã đăng đoạn video này vào ngày 26/11, nhân vật chính là bà Shi Naiyin, 65 tuổi.

Bà Shi là một nông dân bình thường thuộc dân tộc thiểu số Đồng (Dong), sống tại huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu. Tuy nhiên, biệt danh “cô gái 1 NDT” của bà lại nổi tiếng trên khắp Trung Quốc.

Hình ảnh của bà Shi trên tờ tiền phát hành trong đợt phát hành tiền nhân dân tệ thứ tư năm 1988. Ảnh: news.china.com.

Năm 16 tuổi, bà Shi cùng bạn bè đi chợ tại một thị trấn gần làng. Khi đó, bà mặc trang phục truyền thống của người Đồng, trong đó có đôi hoa tai bạc nổi bật. Trong lúc đang mua kim chỉ thêu tại một quầy hàng, bà bất ngờ cảm thấy có người kéo tay mình.

Người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi mỉm cười và yêu cầu bà đứng yên, quay mặt nghiêng sang một bên. Dù bối rối, bà Shi vẫn làm theo. Người đàn ông sau đó bắt đầu vẽ bà.

Sự việc nhanh chóng trôi vào quên lãng và bà Shi không kể với bất kỳ ai. Mãi đến sau này, khi nhiều người liên tục nói rằng bà trông rất giống cô gái trên tờ tiền NDT, bà mới nhớ lại chuyện cũ.

Hình ảnh gần đây cho thấy bà xuất hiện cùng tờ tiền có in hình bà ở phía trước. Ảnh: news.china.com.

Năm 1988, Trung Quốc phát hành tờ 1 NDT mới thuộc loạt tiền thứ tư. Trên tờ tiền này xuất hiện hình ảnh hai phụ nữ, một người thuộc dân tộc Đồng và người còn lại thuộc dân tộc Dao.

Theo báo Hongxing News của Trung Quốc, người đàn ông mà bà Shi gặp năm xưa chính là ông Hou Yimin, một họa sĩ đã dành 3 năm sinh sống tại khu vực tây nam Trung Quốc để quan sát phong cách trang trí và trang phục của các dân tộc thiểu số.

Ông Shi Wenzhang, một cán bộ chính quyền thị trấn Qingyun – nơi ngôi làng của bà Shi trực thuộc – từng chia sẻ với Hongxing News năm 2017 rằng chính quyền địa phương từ lâu đã biết “cô gái 1 NDT” đến từ Qingyun, dựa trên kiểu tóc và hoa tai đặc trưng. Tuy nhiên, mãi đến năm 2010, khi có người nói cô gái trên tờ tiền rất giống bà Shi Naiyin, họ mới xác định được chính xác danh tính của bà.

Thời điểm đó, Trung Quốc đã phát hành loạt tiền NDT thứ năm, trong đó toàn bộ các tờ tiền đều in chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bà Shi không hề tỏ ra phấn khích khi biết mình từng xuất hiện trên tờ tiền. “Chúng tôi vẫn phải sống cuộc sống như bình thường”, bà được dẫn lời.

Bà Shi, người từng thu hút sự chú ý của một nghệ sĩ nhiều năm trước, gần đây được chụp ảnh khi đeo một đôi bông tai tương tự. Ảnh: news.china.com

Bà là con cả trong gia đình có 6 anh chị em. Bà không được đi học và phải lao động giúp gia đình từ khi còn rất nhỏ. Thời trẻ, bà nổi tiếng trong làng nhờ mái tóc đen nhánh như gỗ mun và được gọi là “bông hoa của làng”.

Năm 23 tuổi, bà kết hôn với người chồng do cha mẹ sắp đặt. Hai người thực hành tục zouhun, hay còn gọi là “hôn nhân đi lại”, một phong tục trong đó vợ chồng sống riêng trong 2 năm trước khi chính thức lập gia đình chung.

Bà Shi có một con trai và một con gái, hiện đều đi làm ăn xa quê.

Sau khi được xác nhận là “cô gái 1 NDT”, bà Shi từng nhận được nhiều lá thư xin tiền hỗ trợ từ những người cho rằng bà hẳn phải rất giàu nhờ danh tiếng. Tuy nhiên, bà cho biết gia đình mình chưa bao giờ lợi dụng sự nổi tiếng đó để xin trợ cấp hay đặc quyền từ chính quyền.

Theo SCMP