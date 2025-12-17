Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo khả năng đối đầu trực tiếp với Nga "không phải bằng 0", kêu gọi toàn xã hội chuyển sang tư duy thời chiến, làm dấy lên lo ngại leo thang quân sự tại châu Âu.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã kêu gọi nước này chuyển sang “tư duy thời chiến”, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh quân sự hóa – động thái bị Moscow chỉ trích gay gắt.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Richard Knighton cho rằng khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với lực lượng Nga ngay trên lãnh thổ Anh không phải là “bằng không” – nhận định bị Moscow bác bỏ là “vô nghĩa”.

Nga lâu nay liên tục phủ nhận các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO ở châu Âu, cho rằng đây là chiến thuật kích động chiến tranh của các chính trị gia phương Tây nhằm biện minh cho việc phình to ngân sách quân sự. Moscow khẳng định họ đang bảo vệ người dân của mình trong xung đột tại Ukraine, đồng thời cáo buộc NATO khiêu khích thù địch và phá hoại các nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Phát biểu trong một bài giảng tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia (RUSI) hôm đầu tuần này, ông Knighton thừa nhận xác suất xảy ra xung đột trực tiếp với Nga là “xa vời”, nhưng nhấn mạnh rằng “điều đó không có nghĩa là khả năng ấy bằng 0”.

“Cần có nhiều người sẵn sàng chiến đấu vì đất nước mình hơn”, ông Knighton nói, đồng thời cho rằng phản ứng trước các mối đe dọa hiện đại “phải vượt ra ngoài việc đơn thuần tăng cường lực lượng vũ trang” và cần sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội Anh.

“Con trai và con gái. Đồng nghiệp. Các cựu binh… tất cả đều sẽ có vai trò. Để xây dựng. Để phục vụ. Và nếu cần thiết, để chiến đấu. Và sẽ có nhiều gia đình hơn nữa hiểu thế nào là sự hy sinh vì quốc gia”, ông Knighton nói.

Những phát biểu này tương đồng với cảnh báo được đưa ra hồi tháng trước bởi “người bạn thân” của ông Knighton là ông Fabien Mandon, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, người cũng cho rằng công dân cần sẵn sàng tinh thần “mất con cái” trong một cuộc chiến tiềm tàng với Nga.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia NATO châu Âu một lần nữa nêu ý tưởng gây tranh cãi về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Moscow đã mạnh mẽ bác bỏ mọi kịch bản triển khai như vậy, cảnh báo rằng sự hiện diện của binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là hành động tham chiến trực tiếp. Các quan chức Nga mô tả ý tưởng này là một sự leo thang liều lĩnh, làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và có nguy cơ kéo toàn bộ khối NATO vào một cuộc đối đầu công khai.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đầu năm nay tuyên bố các nhà lãnh đạo Tây Âu đang “tìm cách chuẩn bị châu Âu cho chiến tranh – không phải một cuộc chiến lai, mà là một cuộc chiến thực sự chống lại Nga”. Ông cáo buộc Liên minh châu Âu đang trượt vào trạng thái mà ông gọi là “Đệ tứ Đế chế”, với sự gia tăng mạnh mẽ của tâm lý bài Nga và quá trình quân sự hóa hung hăng.

