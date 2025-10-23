Ông Putin kích hoạt “bộ ba hủy diệt”: Nga phóng loạt tên lửa hạt nhân giữa căng thẳng phương Tây

Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp giám sát cuộc tập trận hạt nhân chiến lược quy mô lớn của Nga, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tên lửa Sineva từ tàu ngầm và tên lửa hành trình từ Tu-95MS, trong bối cảnh căng thẳng.

Lực lượng Vũ trang Nga vừa khởi động một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm kiểm tra năng lực của “bộ ba hạt nhân chiến lược”, bao gồm các đợt phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Trong thông cáo của Điện Kremlin, chính quyền Nga cho biết: “Dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Vladimir Putin, một cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân chiến lược đã được tiến hành với sự tham gia của các thành phần trên bộ, trên biển và trên không. Trong quá trình diễn tập, các vụ phóng thực tế của tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa hành trình phóng từ máy bay đã được tiến hành”.

Các vụ phóng bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk – cách Moscow khoảng 800 km về phía bắc – hướng tới bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka; một tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29RMU Sineva được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk trên biển Barents; cùng nhiều tên lửa hành trình phóng từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên phương tiện phóng di động. Ảnh: MW.

Cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và khối phương Tây. Nhiều quốc gia thuộc NATO đang triển khai lực lượng mặt đất, vệ tinh và máy bay để hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Ukraine – bao gồm cả việc hỗ trợ Kiev tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV sâu vào lãnh thổ Nga.

Dù lực lượng vũ trang thông thường của Nga vẫn còn nhiều hạn chế so với sức mạnh tổng hợp của các nước thành viên NATO, nhưng năng lực hạt nhân của Moscow được đánh giá là đạt “thế cân bằng hoàn toàn” với phương Tây. Chính điều này khiến điện Kremlin ngày càng dựa vào vũ khí hạt nhân để răn đe và ngăn chặn khả năng leo thang quân sự.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, được phóng trong đợt diễn tập lần này, là xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga. Tính đến giữa năm 2021, một nửa số trung đoàn tên lửa mặt đất của Nga đã được tái trang bị với hệ thống Yars, nâng tổng số lên hơn 180 tên lửa trong biên chế.

Tàu ngầm chiến lược lớp Delta IV của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Tên lửa R-29RMU Sineva, đưa vào hoạt động năm 2007, được thiết kế để tái trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV thời Liên Xô. Dù có kích thước tương đối nhỏ, Sineva có thể mang theo 4 đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV) và đạt tầm bắn hơn 8.000 km. Các tàu ngầm lớp Delta hiện đang được loại biên nhanh chóng để nhường chỗ cho các tàu lớp Borei hiện đại hơn, có lượng giãn nước tới 24.000 tấn và mang 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava – mỗi tên lửa có thể mang tới 6 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn vượt trội.

Trong khi hai nhánh hạt nhân trên bộ và trên biển của Nga được xem là hàng đầu thế giới, thì nhánh hạt nhân trên không vẫn yếu hơn. Kế hoạch đưa vào biên chế máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới PAK DA bị trì hoãn đáng kể, trong khi chương trình hiện đại hóa đội máy bay ném bom tầm trung Tu-22M3 cũng bị cắt giảm mạnh.

Đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, vốn là trụ cột của không quân hạt nhân Nga, đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine vào các căn cứ không quân Nga ngày 1/6, khiến Moscow buộc phải chờ đợi quá trình sản xuất thêm các máy bay ném bom Tu-160M mới – dự kiến kéo dài nhiều năm – để bù đắp tổn thất.

