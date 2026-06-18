Doanh nghiệp sở hữu trung tâm thương mại Vincom sắp "phát quà" cho cổ đông

HĐQT CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) chốt 1/7 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 30/6, ngày thanh toán dự kiến là 22/7.

Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.272 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Theo báo cáo quản trị, tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nắm giữ 18,37% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, Vingroup sẽ “bỏ túi” khoảng 417 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Vincom Retail là doanh nghiệp sở trung tâm thương mại Vincom. Ảnh: VRE.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư Vincom Retail cho biết Vincom Retail quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay vì sau khi đánh giá lại kế hoạch phát triển các dự án, công ty nhận thấy một số dự án có thể giãn tiến độ triển khai. Điều này giúp doanh nghiệp có một phần nguồn tiền mặt dư ra và quyết định sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Về chính sách trong các năm tiếp theo, công ty sẽ cân đối giữa nhu cầu tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh và việc chia sẻ lợi ích với cổ đông thông qua cổ tức.

Cũng tại đại hội, ông Dương đã chia sẻ về chiến lược mở rộng của doanh nghiệp. Theo ông, quỹ đất phát triển trung tâm thương ở khu vực trung tâm đã hết hoặc giá cao. Trong khi đó, Vincom Retail có lợi thế song hành cùng với hệ sinh thái của Vingroup nên có thể mở rộng quỹ đất ra các khu vực bên ngoài.

“Chúng tôi đang sở hữu 1,9 triệu m2 diện tích sàn, tương lai phát triển thêm 1,6 triệu m2, sau 2030 có thể lên 3,5 triệu m2”, ông Dương thông tin.

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở Vincom Plaza Đan Phượng với diện tích khoảng 25.000 m². Năm 2027, dự kiến mở thêm 1 - 2 trung tâm thương mại

Năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông (như tuyến đường sắt trên cao tuyến TP.HCM - Cần Giờ) bắt đầu thành hình.

Tổng Giám đốc Phạm Thị Thu Hiền cũng tiết lộ Vincom Retail hiện có 1.000 khách thuê đồng hành. Theo bà, quỹ đất nội đô hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng quy mô lớn của các thương hiệu bán lẻ này tại thị trường Việt Nam.

“Năm 2025, chúng tôi khai trương các TTTM ở Vũ Yên hay Ocean City dù khá xa trung tâm. Tỷ lệ lấp đầy ngày khai trương tại Vincom Mega Mall Royal Island đạt tới 100%, và tại Ocean City đạt 95%. Chúng tôi rất tự tin rằng bất cứ khi nào mở trung tâm ở khu ven, lòng tin của khách thuê sẽ là động lực phát triển”, bà Hiền nhấn mạnh.