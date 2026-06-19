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Danh sách 27 công ty bị điều tra liên quan vụ án "sở hữu kỳ nghỉ"

Quỳnh An
Quỳnh An

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về danh sách 27 công ty đang bị điều tra liên quan đến vụ án "sở hữu kỳ nghỉ".

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Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã thông tin về danh sách 27 công ty đang bị điều tra liên quan đến vụ án "sở hữu kỳ nghỉ".

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Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới cho thuê và sang nhượng các gói "sở hữu kỳ nghỉ" theo kịch bản được thống nhất từ trước.

Các doanh nghiệp này lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của khách hàng để tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng. Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như giảm giá sâu khi ký hợp đồng ngay tại sự kiện, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc cho thuê để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, những cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuận. Thực tế, cơ quan điều tra xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như quảng cáo.

Ngoài hoạt động bán kỳ nghỉ, nhiều đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực này đã sử dụng hoặc mua dữ liệu khách hàng sở hữu kỳ nghỉ để thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng. Các nhân viên được giao chủ động liên hệ khách hàng, đưa ra các thông tin hấp dẫn nhằm thuyết phục nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.

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Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về vụ án "sở hữu kỳ nghỉ". Ảnh: Q.A.

Để né tránh sự phản ánh, tố giác của khách hàng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới. Quá trình hoạt động có sự câu kết giữa nhiều cá nhân, phân công vai trò cụ thể từ điều hành, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp giao dịch.

Đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng, gồm 17 tỷ đồng tiền mặt, hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch 2 tài sản của Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

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Các bị can làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: CAHN.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng 2.700 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

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Từ khóa:

#Sở hữu kỳ nghỉ #Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ #Công an Hà Nội #Lừa đảo chiếm đoạt

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