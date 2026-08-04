Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Năm nay, Đà Nẵng đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm 428 ngày xử lý (55,4%) và tiết kiệm 375,5 triệu đồng chi phí tuân thủ (57,9%), hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 66/NQ-CP.

Ngày 4/8, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, TP Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu năm 2026 và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành rà soát 29 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù, thông qua phương án đơn giản hóa 19 TTHC. Kết quả đã cắt giảm 25,14% thời gian giải quyết, 30,10% chi phí tuân thủ và bãi bỏ 4 TTHC. Đồng thời, kiến nghị đơn giản hóa hơn 110 TTHC thuộc thẩm quyền bộ, ngành, tiết kiệm gần 8 tỷ đồng chi phí tuân thủ (tỷ lệ 95,19%).

Sang năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục đơn giản hóa 18 TTHC đặc thù (bãi bỏ 6, đơn giản hóa 12), cắt giảm 428 ngày xử lý (55,4%) và tiết kiệm 375,5 triệu đồng chi phí tuân thủ (57,9%), hoàn thành mục tiêu năm theo Nghị quyết 66.

Khu vực thực hiện dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Cũng theo ông Bửu, trong các lĩnh vực then chốt như đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, Đà Nẵng đã tập trung các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương. Trong đó, lĩnh vực đất đai rút ngắn thời gian 4 thủ tục quan trọng (giảm từ 1 đến 1,5 ngày); nhiều sở, ngành cắt giảm mạnh thành phần hồ sơ giấy thay bằng dữ liệu điện tử (Sở Xây dựng cắt giảm 58 thủ tục thành phần, Sở Công Thương cắt giảm 115 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm 63 thủ tục, Sở Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22, Sở Giáo dục và Đào tạo. cắt giảm 41, Sở Y tế cắt giảm 31 thủ tục…)

Để đảm bảo hiệu quả, ông Bửu cho biết, Chủ tịch UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, quy định người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để chậm công bố, triển khai không đầy đủ hoặc phát sinh phản ánh kéo dài. Kết quả cải cách hành chính trở thành tiêu chí bắt buộc đánh giá người đứng đầu và đơn vị hằng năm.

“Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát để bãi bỏ các TTHC đặc thù không còn phù hợp, kiến nghị Trung ương sửa đổi quy định rườm rà và tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử để người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Những nỗ lực này nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố”, ông Bửu cho biết thêm.