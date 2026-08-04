Trình Quốc hội sửa đổi đồng thời 9 luật về quân sự, quốc phòng

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự như quy định xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị...

Sáng 4/8, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng.

9 luật được sửa đổi, bổ sung gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, việc sửa đổi luật nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: Quốc hội.

Về bố cục của dự thảo Luật, dự thảo Luật được thiết kế thành 10 điều. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật gồm:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng liên quan về phòng thủ khu vực.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: Quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: Quy định về giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự: Quy định xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng phòng thủ khu vực trong nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng để phù hợp với việc giải thể Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Lực lượng dự bị động viên: Quy định về phòng thủ khu vực để phù hợp với việc tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Sửa đổi, bổ sung quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã; xác định Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh...

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ trách nhiệm cấp xã trong công tác tuyển quân

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới khi trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này đã nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra về nhiều nội dung.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về “Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã” để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới khi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng không nhân dân, Thường trực Ủy ban bày tỏ nhất trí việc thay thẩm quyền của Bộ Công Thương bằng UBND cấp tỉnh nhằm bảo đảm việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định trong dự thảo Luật và pháp luật có liên quan, để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dân quân tự vệ, ông Tới cho biết Ủy ban cơ bản nhất trí như dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm), không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để bảo đảm đủ các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Đồng thời đề nghị rà soát, bổ sung quy định đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong quản lý lực lượng tự vệ, trước đây do cấp huyện quản lý để bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, không bỏ sót nhiệm vụ.