Đoàn Bảo Châu bị tuyên án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (trú tại Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đoàn Bảo Châu 7 năm tù về tội danh bị truy tố, áp dụng thêm 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù và buộc nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" và Facebook cá nhân "Chau Doan" với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa đối với 6 video, đồng thời xác định giọng nói và hình ảnh của người xuất hiện trong các video là của Đoàn Bảo Châu.

Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, các video có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Cáo trạng xác định, tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong các video là của mình nhưng không thừa nhận việc phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước khi xét xử vụ án, TAND Hà Nội kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo không ra đầu thú và bị xét xử vắng mặt.