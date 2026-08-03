Hình ảnh kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất
Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Tối 1/8, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới” khai mạc tại Công viên APEC TP Đà Nẵng.
Trong khi Đồng Tháp đã khám sức khỏe cho gần 3/4 dân số, Hà Nội và TP.HCM - hai địa phương có hệ thống y tế hiện đại nhất cả nước - lại nằm trong nhóm cuối bảng.
Hàng nghìn người dân và du khách thích thú khi chứng kiến những tuyệt kỹ của lực lượng Công an nhân dân.
Từ tháng 8, nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến người dân như tăng mức xử phạt với hành vi thả rông chó, miễn giảm một số lệ phí khi sử dụng VNeID....
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Không chỉ đào tạo để sinh viên hoàn thành học phần và vượt qua kỳ thi, khóa Cử nhân 2022-2026 của Trường Đại học Y Hà Nội cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn: Rèn chuyên môn, năng lực thực tế, nghiên cứu, trực tiếp tham gia hoạt động cộng đồng.
Từ thay đổi phương thức quản lý, tăng hậu kiểm, số hóa toàn bộ dữ liệu đến siết quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản trong bảo đảm ATTP và bảo vệ sức khỏe người dân.
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô do Bộ Tài chính xây dựng. Dự thảo sửa đổi nhiều quy định về chế độ sử dụng xe công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Những khán phòng liên tục kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thấy “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu người nông dân phải trở thành những nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến...
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN, trong đó có FLC Hạ Long.
Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), vừa cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị, là một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, có khả năng mang theo gần 90 máy bay và hoạt động dài ngày trên biển.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, do những vi phạm được xác định trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, do vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Một phụ nữ 25 tuổi ở Hà Nội suýt bị thủng dạ dày sau khi vô tình nuốt hạt táo đỏ. Các bác sĩ Bệnh viện E đưa ra khuyến cáo.
Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).
Sáng 30/7, vịnh Đà Nẵng chứng kiến sự xuất hiện của đội tàu Hải quân Mỹ với các chiến hạm khủng và siêu tàu sân bay USS George Washington.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhiều nhà thầu lớn như Tổng công ty 36, Newtecons, Ricons, Vinaconex, Hancorp... có các vi phạm trong quá trình thực hiện gói thầu tại sân bay Long Thành, nổi bật là hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định.
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện.
Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư hơn 11.282 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và nâng công suất phục vụ lên 14 triệu hành khách mỗi năm.