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Hình ảnh kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất

Quỳnh An
Quỳnh An

Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN.
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Đại biểu Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN.
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Kỳ họp. Ảnh: TTXVN.
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp. Ảnh: TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN.
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Quang cảnh Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN.

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