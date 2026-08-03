Hình ảnh kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất

Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), vừa cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị, là một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, có khả năng mang theo gần 90 máy bay và hoạt động dài ngày trên biển.