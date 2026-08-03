483/484 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Ngày 3/8 tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, 483/484 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết này.

Trước đó, Quốc hội cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác. Ông Đỗ Thanh Bình đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, ngày 21/7 ông Nguyễn Tiến Hải khi đang là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn theo quy định.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê ở Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.

Trong sự nghiệp của mình, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải có thời gian dài công tác gắn với địa phương.

Từ một cán bộ tỉnh đoàn, ông dần trải qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác khác nhau như Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Minh Hải; Bí thư Huyện đoàn U Minh, tỉnh Minh Hải; Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải; Hiệu trưởng trường Đoàn.

Năm 2001, ông tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi Kiên Giang và An Giang sáp nhập vào tháng 7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại Đại hội XIV của Đảng hồi tháng 1, ông tái cử Ủy viên Trung ương. Ba tháng sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.