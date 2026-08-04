Trình Quốc hội nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Chiều 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thông qua về mặt nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý theo quy định.

Theo ông Hải, việc thành lập thành phố và phường đã phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị của Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Về cơ sở thực tiễn, Bắc Ninh có vị trí nằm ở cửa ngõ phía bắc của Hà Nội, thuộc vùng Thủ đô, là đầu mối giao thông quan trọng với đầy đủ các hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia, kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài và cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (quy mô 4F) đang được xây dựng.

Bắc Ninh gắn kết chặt chẽ với các địa phương phát triển năng động vùng đông bắc với Hà Nội - Trung tâm của tam giác kinh tế trọng điểm, tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Thông tin về phương án thành lập thành phố Bắc Ninh và thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết thành phố Bắc Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường).

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có hơn 4.713 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Cùng với đề xuất thành lập thành phố Bắc Ninh, Chính phủ đề xuất thành lập 12 phường trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội.

Về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thành phố Quảng Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có hơn 6.231 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Quảng Ninh là địa phương duy nhất cả nước có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ. Năm 2025, tỉnh đóng góp 2,87% quy mô GRDP cả nước, đứng thứ 6 về thu ngân sách. Địa phương có 247 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 17 tỷ USD.

Về trụ sở, tài sản công, Chính phủ đề xuất sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

“Từ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh là cần thiết; tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Quy hoạch có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt”, ông Hải nêu rõ.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh từ 1/9 và Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ 20/9.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai theo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế.