VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng (hay còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với hệ thống các sàn giao dịch.

Cơ quan tố tụng xác định, tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Đối với các khách hàng lớn hoặc trường hợp đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo để ông Bình quyết định.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục lập các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục duy trì kết nối.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền trong vụ Mr Pips. Ảnh: Công an Hà Nội.



Theo cáo trạng, mặc dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế. Thay vào đó, hai bị can bị cáo buộc tạo dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Không chỉ vậy, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Sau khi phía Phó Đức Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển lại cho Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời cơ quan điều tra. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi chuyển tổng giám đốc ký ban hành.

Cơ quan tố tụng cho rằng chuỗi hành vi trên nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền phục vụ điều tra.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Ngoài vụ án trên, ông Nguyễn Hòa Bình hiện còn bị tạm giam để điều tra trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx.