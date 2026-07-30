Hình ảnh đầu tiên về siêu tàu sân bay USS George Washington vừa đến Đà Nẵng

Sau nhiều tháng kể từ thời hạn yêu cầu xử lý dứt điểm, tình trạng rác tồn lưu tại một số bãi tập kết tạm thời vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ ra những nguyên nhân khiến "bài toán" này chưa thể giải quyết triệt để.