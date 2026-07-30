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Hình ảnh đầu tiên về siêu tàu sân bay USS George Washington vừa đến Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sáng 30/7, vịnh Đà Nẵng chứng kiến sự xuất hiện của đội tàu Hải quân Mỹ với các chiến hạm khủng và siêu tàu sân bay USS George Washington.

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Từ 7h sáng, dưới sự hộ tống của tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) và tàu khu trục Shoup (DDG-86), đội tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) đã tiến vào phao số 0 trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh XM.
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Tàu sân bay USS George Washington tiến dần vào phao số 0 trên vùng biển Đà Nẵng.Ảnh XM.
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Phía sau là tàu khu trục Shoup (DDG-86) hộ tống. Ảnh XM.
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Những hình ảnh đầu tiên của siêu tàu sân bay USS George Washington trong chuyến thăm Đà Nẵng 7 ngày tới. Ảnh XM.
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Siêu tàu sân bay USS George Washington ẩn hiện sau những cánh rừng trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh XM.
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Tàu cá Việt Nam đi lại quanh khu vực neo đậu của siêu tàu sân bay USS George Washington. Ảnh XM.
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Một tàu cá Việt Nam đi ngang qua vùng neo đậu của siêu tàu sân bay USS George Washington. Ảnh XM.
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Đúng 8h20, siêu tàu sân bay USS George Washington neo đậu tại phao số 0, trên vịnh Đà Nẵng dưới sự hộ tống của tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62). Ảnh XM.
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Tàu khu trục Shoup (DDG-86) di chuyển vào cảng Tiên Sa để chuẩn bị cho lễ đón đội tàu diễn ra vào chiều cùng ngày. Ảnh XM.
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Nối sau là tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) cũng di chuyển vào cảng Tiên Sa, chuẩn bị các nghi thức ngoại giao đón tàu vào chiều cùng ngày. Ảnh XM.

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Từ khóa:

#Siêu tàu sân bay #USS George Washington #Hải quân Mỹ #Đà Nẵng

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